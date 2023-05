Una controvertida nueva ley de medios en Ucrania

Por Euronews

Además de las dificultades para informar sobre la guerra, los periodistas ucranianos se enfrentan a una controvertiva nueva ley de medios otorga plenos poderes al Consejo Nacional de Radio Televisión, controlado por el Presidente Zelenski. En algunos casos, puede bloquear el acceso a publicaciones en línea sin necesidad de juicio previo.

"Podemos dudar muy razonablemente de la objetividad o imparcialidad política de este organismo, que una vez más ha recibido poderes sin precedentes en el ámbito de la regulación de los medios de comunicación desde la independencia de Ucrania", destaca Serhiy Shturkhetskyy, director del Sindicato Independiente de Periodistas Ucranianos.

Ucrania, país candidato a la UE sujeto a reformas

Pero como país candidato a la UE, Ucrania debe abordar la reforma de los medios de comunicación.

"Junto con el Consejo de Europa, hemos aportado recomendaciones al proyecto de ley con ese fin. Las autoridades ucranianas han tenido en cuenta muchas de ellas, en particular la relativa a garantizar la independencia del regulador de los medios de comunicación. Acogemos con satisfacción este avance", explica Ana Pisonero Hernández, portavoz de la Comisión Europea.

Los partidarios sostienen que la ley aporta transparencia y pone freno la desinformación, aunque algunas disposiciones siguen siendo problemáticas.

"Todavía hay que abordar algunos aspectos de la ley relacionados con los medios de comunicación. Además, la libertad de los medios de comunicación y la competencia todavía tienen que abordarse para que la ley se aplique con éxito", concluye Pisonero Hernández.

¿Una ley de manipulación?

Sin embargo, el Sindicato Independiente de Periodistas Ucranianos está firmemente en contra de la ley.

"Me parece que nos han jugado una mala pasada y nos han manipulado. La primera manipulación fue declarar que esta ley nos era muy necesaria para la integración europea, para entrar en la Unión Europea. La segunda manipulación fue que se invitó a un círculo de expertos en medios de comunicación a redactar la ley. Repito: Estos expertos no pertenecían a una comunidad profesional amplia. Pero allí se alcanzaron acuerdos básicos con los principales actores de los medios de comunicación, pero no estaban representados todos los medios", zanja Serhiy Shturkhetskyy.

Reporteros Sin Fronteras considera la ley de manera positiva

Marianna Perebenesiuk Responsable de proyectos en Ucrania Reporteros sin Fronteras (RSF) no obstante considera la medida de forma positiva.

"Nuestra apreciación es globalmente muy positiva, porque esta reforma se esperaba desde hace años y la venimos reclamando. Avanza hacia la armonización de la legislación ucraniana con la europea".

A pesar de la polémica ya se aplican las nuevas medidas

A pesar de la división, muchos medios de comunicación ya están aplicando las nuevas medidas. Como explica Galyna Petrenko Directora de la ONG Detector Media:

Queremos registrarnos para dar una especie de ejemplo a nuestros colegas y a otros medios de comunicación en línea de Ucrania, y no vemos ningún problema en ello.