Por Euronews

La nueva medida eliminará el estatus de funcionario público y aumentará la carga laboral de los profesores

Hungría vuelve a salir a las calles en contra de la introducción de la nueva ley de educación. Este jueves, miles de protestantes se manifestaron en Budapest y en otras 15 ciudades del país.

Esta medida, cuyos críticos la denominan "ley de la venganza" eliminará el estatus de funcionario público de los profesores, empeorando así sus condiciones de trabajo. Además, también aumentará significativamente la carga de trabajo de los docentes.

La ciudadanía también protestó en contra de la violencia policial, ya que la última vez las autoridades emplearon gases lacrimógenos contra los manifestantes cuando se concentraban junto al edificio de la Oficina del Primer Ministro.

"Vengo regularmente a protestar, porque me parece inaceptable que casi no queden profesores en nuestra escuela, y que cualquier protesta que se haga, la respuesta no es una mejora, sino el empeoramiento de la situación. A esta ley de estatuto también se le llama ley de venganza, y no es por casualidad", afirma un estudiante de la concentración.

Martha, estudiante universitaria de Estudios Sociales, considera: "Es importante no manejar esto como un caso individual, que es solo el problema de los maestros, el problema de solo unos miles de personas, sino que es importante construir esta solidaridad social, que podemos lograr juntos a grandes pasos por nuestras causas comunes."

Estas protestas surgen después de una serie de manifestaciones y huelgas por salarios más altos y mejores condiciones laborales para los maestros, afectados por la elevada tasa de inflación de Hungría.

Al final de la manifestación, algunas personas acudieron al Ministerio del Interior y cubrieron sus paredes con pegatinas. Esta vez no hubo enfrentamientos entre manifestantes y policía.