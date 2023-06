Por Euronews

La implicación de Wagner en África es vital para la influencia rusa que compite con China por los recursos.

El ministro de Exteriores ruso Serguéi Lavrov, asegura que el grupo paramilitar de mercenarios Wagner seguirá interviniendo por mandato de Rusia en países africanos como Mali o la República Centroafricana: "Además de las relaciones con esta empresa militar privada, los gobiernos de la República Centroafricana y Mali mantienen contactos oficiales con nuestros dirigentes. A petición suya, varios centenares de soldados trabajan en la RCA como instructores. Esta labor continuará".

Durante años, el grupo paramilitar Wagner ha sido considerado el brazo armado de Moscú en el extranjero, especialmente en Siria y en varios países africanos. Este estatus se ve ahora cuestionado por la rebelión encabezada por su líder.

Al término de un motín espectacular que le llevó a 300 kilómetros de Moscú antes de rendirse, Yevgeny Prigozhin debe exiliarse en Bielorrusia, aliado de Moscú, y redefinir su relación con el presidente Vladimir Putin.

¿Qué hay de sus operaciones en escenarios extranjeros, donde la milicia privada destaca en la explotación de la riqueza local, la protección de gobiernos, la guerra de la información y las brutales operaciones militares?

"Los mayores efectos de este acontecimiento podrían sentirse en Oriente Medio y África", afirma en Twitter Rob Lee, del Foreign Policy research Institute, subrayando que un "compromiso a corto plazo" es diferente de una "solución a largo plazo".

Pero "Wagner tiene una fuerte presencia en África (...). ¿Permitirá el Kremlin la misma dinámica si Prigozhin y Wagner tienen su base en Bielorrusia?

Una pregunta a la que ningún analista puede responder con certeza. "Es un misterio. Depende de cómo (las autoridades rusas) quieran compartimentar lo que ocurre en África y lo que ocurre en otros lugares", resume para AFP el experto estadounidense Michael Shurkin, director de programas de la consultora 14North Strategies.

- Interdependencia

Al final, "Rusia podría considerar que lo que (Wagner) está haciendo en África merece la pena porque sirve a los intereses rusos", concluye.

Una cosa está clara: Prigozhin y Putin deben haber discutido el tema antes de llegar a un acuerdo. Wagner depende en gran medida del Ministerio de Defensa ruso, que le suministra tropas, equipos y armas para sus teatros de operaciones. Y Moscú necesita a Wagner para mantener su dominio en estas zonas conflictivas, donde está deseoso de denigrar la influencia occidental.

En Siria, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), los mercenarios de Wagner -rusos, ex URSS y sirios- actúan como "fuerzas especiales" sobre el terreno junto al ejército del Kremlin desde 2015. Ahora están presentes, en menor número, cerca de pozos petrolíferos y en las provincias de Hama y Latakia (centro-oeste de Siria).

En África, han sido identificados en Libia, Sudán y Mozambique. Y están en primera línea en Mali, aunque la junta lo niega y se refiere a "instructores rusos", así como en la República Centroafricana, donde un ejecutivo de Wagner gestiona la seguridad del presidente Faustin-Archange Touadera.

El grupo trae "oro y minerales de Sudán, la República Centroafricana y Mali, que Putin necesita para mantener su economía con vida", argumenta una fuente militar europea.

En febrero, el experto independiente de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la República Centroafricana acusó al ejército y a sus aliados rusos de abusos. La Unión Europea anunció entonces nuevas sanciones contra Wagner, dirigidas a varios de sus altos cargos en el país.

Y el viernes, el Presidente francés acusó a Rusia de ser "una potencia desestabilizadora de África, a través de milicias privadas que llegan a depredar y cometer abusos contra la población civil".

Lo que suceda a continuación dependerá de las negociaciones entre Putin y Prigozhin, a través del Presidente bielorruso Alexander Lukashenko.

"Maxime Audinet, del Institut de recherche stratégique de l'école militaire (IRSEM) de París, señaló que los sitios vinculados a la galaxia Prigozhin habían sido bloqueados, pero sólo en Rusia.

"La delegación de zonas enteras de poder soberano a Wagner, para actuar allí donde el Estado ruso no deseaba implicarse, ha dado a este actor un margen de maniobra mucho mayor de lo esperado", declaró a la AFP.

"Imagino que en las discusiones se puso sobre la mesa la cuestión del futuro de todas sus actividades exteriores. La red Prigozhin se ha convertido en los últimos años en el actor dominante de la presencia rusa en el África subsahariana. Es probable que el delicado equilibrio entre los actores estatales y no estatales rusos en el continente sufra importantes alteraciones.

Pero la niebla tardará en disiparse.

"Wagner tenía cierta libertad en sus proyectos en África. Sin la cooperación con el Ministerio de Defensa, no veo cómo podría seguir trabajando allí", señala Pauline Bax, subdirectora del programa sobre África del International Crisis Group.

Pero Putin "no puede enviar soldados rusos en lugar de Wagner. No me imagino su retirada inmediata del continente".