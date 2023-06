Rusos en Europa: ¿Oportunistas o minoría incomprendida?

Algunos acusan a los ciudadanos rusos que viven en Europa de "quererlo todo, pero no hacer nada", mientras que otros aseguran que muchos son opositores de Vladímir Putin que necesitan apoyo.

"Mi sueño ha sido siempre venirme a Europa", asegura Ivan Sidorov. No da su nombre real por temor debido a su situación migratoria y a su familia en Rusia.

Sorprendido por lo fácil que era venir a la UE, este hombre de 31 años encontró trabajo y se trasladó a Lituania desde San Petersburgo el pasado septiembre, pocas semanas antes de que Rusia anunciara su movilización parcial de reclutamiento.

Vio que su futuro estaba en Europa ante la grave situación de su país.

"Nuestro presidente, nuestro Gobierno, nuestro régimen... no podemos cambiar nada. Si lo intentamos, corremos el riesgo de ir a la cárcel. Antes pensaba que teníamos una oportunidad. Pero me he dado cuenta de que es inútil", explica a Euronews.

Cuando los tanques rusos entraron en Ucrania en febrero de 2022, Sidorov acudió a varias protestas antibelicistas en su ciudad. Mientras que él consiguió evitar la mano de hierro de la ley, miles de rusos fueron detenidos, golpeados y encarcelados por las fuerzas de seguridad.

"No se puede hacer nada para cambiar la situación"

A pesar de oponerse al Gobierno ruso, Sidorov afirma que la política se cierne sobre él de forma implacable.

"Antes de venir aquí, creía que era un mito que hubiera problemas políticos entre la gente corriente como yo. Pensaba que todo el mundo entiende que es solamente política y que los que se van de Rusia están en contra de todo esto y que no fue su elección".

"Pero cuando llegué me sorprendió lo difíciles que eran las cosas. Cuando la gente se da cuenta de que soy de Rusia, veo que les cambia la cara", añade.

El apoyo a Ucrania es muy alto en Lituania. Muchos son mordaces con Rusia, marcados por lo que llaman "ocupación, explotación y rusificación" de su país bajo la URSS, aunque en algunos sectores hay ambivalencia.

"La mayor parte de la población rusa no es política. La Unión Soviética borró toda voluntad de influir en la política. Este régimen le dijo a la gente cómo debía vivir durante setenta años".

Según Sidorov, un "bicho psicológico" heredado de la historia sitúa a los rusos como enemigos en la mente de la gente, aunque la persona con la que se encuentren sea normal. Recuerda ocasiones en las que la gente se han mostrado agresiva, hostil o le ha preguntado ásperamente por su postura ante la guerra, a veces con insultos o bromas ofensivas.

Petición masiva de visados

Lituania, en solidaridad con la asediada Kiev, ha aplicado varias medidas restrictivas a los ciudadanos rusos, suspendiendo los visados poco después de la invasión y prohibiéndoles comprar propiedades.

"Creo que estas políticas son un gran error", comenta Sidorov. "La gente que apoya este desastre se queda en Rusia. Los demás escapan e intentan hacer una nueva vida. Ya tenemos bastantes problemas. Hemos perdido nuestras casas. No podemos volver a Rusia sin más".

Sin embargo, no todos están de acuerdo.

El pasado septiembre, Benjamin Tallis, especialista en política internacional y seguridad, declaró a Euronews que imponer medidas duras a los ciudadanos rusos dentro de la UE era necesario para mostrar firmeza contra la agresión de Moscú y solidaridad con Ucrania.

"Me parece mal ver que la élite rusa está disfrutando de la vida en Europa como si nada hubiera pasado, mientras continúan las matanzas, torturas, violaciones y saqueos de Ucrania por parte de los rusos", declaraba entonces otra experta, Kristi Raik.

A pesar de las restricciones de viaje y visados impuestas por gran parte de los países de la UE a Rusia en 2022, el año pasado se concedieron visados Schengen a más de seiscientos mil ciudadanos rusos.

En Lituania solicitaron permisos de residencia el doble de rusos que en 2021 -casi cuatro mil-, según el Departamento de Migración del país.

La postura de Francia

Aun así, la situación es diferente en el resto de Europa.

"Podemos ver que Francia hace lo que puede", reflexiona Nadezda Kutepova, abogada y activista rusa de derechos humanos, que llegó a este país como refugiada en 2015.

Su trato por parte de la sociedad o del Estado no ha cambiado desde el estallido de la guerra en febrero, salvo los eternos "problemas de la burocracia francesa", explica a Euronews.

Pero Kutepova es mordaz con sus compatriotas.

"Los rusos están viniendo a Francia, pero no quieren tomar parte en actividades contra la guerra", explica. "Quieren tenerlo todo pero sin hacer nada".

La propia Kutepova ha protestado contra la invasión de Ucrania y la comunidad en Francia que apoya a Putin, elogiando la creación por parte el Gobierno de un mecanismo especial de protección para los refugiados ucranianos.

Como alguien que siempre se resistió en Rusia, Kutepova afirma que ella puede entender las cosas negativas que los ucranianos piensan a menudo sobre la comunidad rusa.

"Pero la mayoría de los rusos no están preparados para ser objeto de estas acusaciones. No son responsables de la situación".

"Me enfada mucho. La gente no va a manifestaciones porque piensa que participar en ellas es inútil. Pero eso no es verdad".

Integrar a los rusos en la UE

Kutepova cree, de todas formas, que Europa debería hacer más para integrar a los rusos dentro de sus fronteras.

"La UE debería estar más atenta a lo que los rusos hacen porque siempre existe el peligro para aquellos que no hablan el idioma local o no entienden su historia o códigos culturales de poder ser fácilmente capturados por la embajada rusa. Podría generar una situación complicada".