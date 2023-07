Miembros de Peta y AnimaNaturalis, vestidos con túnicas rojas y cuernos de toro, exigieron el fin de la tauromaquia en Pamplona.

"San Fermín sin crueldad" y "Pamplona es antitaurina". Estas son algunas de las consignas que varios miembros de los colectivos ecologistas AnimaNaturalis y PETA corearon este miércoles durante una protestas contra el maltrato animal en Pamplona, España.

La movilización, con motivo de la fiesta de Sanfermines, reclama poner fin a los encierros por las calles de la ciudad y a las corridas de toros.

Los manifestantes acudieron a la plaza consistorial de la capital navarra, vestidos en ropa interior y cubiertos con unas telas rojas semitransparentes y cuernos de toro en la cabeza. Allí leyeron un comunicado, en el que calificaron la tauromaquia como una tradición del pasado y una tortura para los animales.

La tauromaquia, denunciaron, "es algo que arrastramos del pasado y no nos deja avanzar, no nos deja abrazar un mundo con más empatía donde los animales y el medio ambiente son mucho más importantes que ese pasado tan arcaico y remoto en la historia".

Los colectivos que denunciaron hoy el maltrato animal durante las fiestas, señalaron que "esa no es la cultura que queremos, ese no es el sentido de las fiestas", y añadieron que "San Fermín es vida, alegría, entusiasmo, sonrisas, reunirte con tu familia, con tu cuadrilla. Nuestras fiestas son una celebración de la vida y no de la muerte".

Los Sanfermines son uno de los festejos españoles más conocidos en el mundo, y duran del día 6 hasta el 15 de julio.