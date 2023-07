Por euronews

La Organización Mundial de la Salud no recomienda la retirada de los refrescos y otros productos, a pesar de su decisión de que el edulcorante que contienen es "posiblemente cancerígeno" para el ser humano.

El aspartamo es el sustituto del azúcar más utilizado en el mundo. Tras años de estudio, la OMS dice ahora que sigue considerando seguro este aditivo en cantidades limitadas, unos 40 miligramos por kilo de peso corporal de quien lo ingiera.

Francesco Branca, director del Departamento de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la OMS explicó en rueda de prensa: "Definitivamente la OMS no está recomendando a los productores a retirar o autoridades para retirar los productos del mercado, pero sería probablemente teniendo en cuenta el hecho de que hay algunas preocupaciones que han sido identificados por algunos estudios, no de manera coherente, con no suficiente claridad, estamos sin duda aconsejando a los consumidores limitar el consumo de edulcorantes."

La OMS dice que no hay razón para rebajar el límite de ingesta diaria recomendada de aspartamo que puede encontrarse en las versiones light o zero de los principales refrescos, entre ellos Coca Cola o Pepsi.

La decisión llega apenas unas semanas después de que la OMS afirmara que los edulcorantes sin azúcar no ayudan a perder peso y podrían aumentar el riesgo de diabetes y cardiopatías.