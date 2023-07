Por Euronews en español

La legislación, aprobada este lunes en el Parlamento, prevé el rechazo de todos los inmigrantes llegados de forma ilegal, independientemente de sus circunstancias.

En qué aguas va a navegar la nueva ley británica de inmigración? No en las de la legalidad internacional, denuncia Naciones Unidas.

Un barco para 500 solicitantes de asilo

Coincidiendo con la llegada a Portland de un barco gigantesco destinado a acoger a quinientos solicitantes de asilo, el alto comisionado para los derechos humanos mantiene que la medida es contraria a las obligaciones del Reino Unido marcadas por la ley internacional y advierte que tendrá grandes consecuencias.

Expulsados a terceros países

La nueva legislación no permitirá a quienes lleguen de forma irregular solicitar asilo, independientemente de sus circunstancias.

Prevé que sean expulsados a terceros países donde no se garantiza su protección como refugiados. Favorecerá que no se haga excepciones con los menores no acompañados ni con las víctimas de trata de personas.

Acabar con el tráfico ilegal de personas por el Canal de la Mancha

Tanto el barco como la legislación forman parte de la estrategia del Gobierno de Rishi Sunak para evitar la llegada de botes a través del Canal de la Mancha. En 2022, más de 45 000 lo hicieron y varios se dejaron la vida en el intento.

La ley fue aprobada este lunes en el Parlamento y debe ser firmada por el rey Carlos III.