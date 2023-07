El hombre se alimentó a base de pescado crudo y agua de lluvia, y ha admitido que no creía que fuera a sobrevivir.

"Me encuentro bien. Me siento mucho mejor de lo que estaba. [...] Estoy vivo y no pensé que lo lograría". Estas fueron las palabras de agradecimiento del náufrago australiano Timothy Lyndsay Shaddock tras pisar tierra firme en México después de tres meses a la deriva en el Pacífico con su perra Bella.

El experimentado marinero de 54 años, que sobrevivió a base de pescado crudo y agua de lluvia, habló con los periodistas en el muelle de la ciudad portuaria de Manzanillo, a unos 337 kilómetros al oeste de Ciudad de México.

El hombre fue rescatado por un atunero mexicano. Había zarpado en abril de La Paz con destino a la Polinesia Francesa, pero su catamarán quedó averiado por una gran tormenta.

"Me encuentro bien. Me siento mucho mejor de lo que estaba", aseguró sonriente. "Estoy muy agradecido al capitán y a la compañía pesquera que me salvaron la vida", agregó.

De su tiempo en alta mar, señaló que "hubo muchos, muchos, muchos días malos y muchos días buenos". También explicó que pasó tiempo arreglando cosas y que se mantuvo positivo para "simplemente disfrutar de estar en el agua".

Grupomar, la compañía que opera la flota pesquera responsable de su rescate, dijo que Shaddock y su perra Bella se encontraban en un estado "precario" cuando fueron hallados, y que la tripulación del atunero les proporcionó atención médica, comida e hidratación.

Shaddock dijo que regresará pronto a Australia y que está deseando ver a su familia.