Por Una Hajdari

Antes de la guerra, las tasas de inmunización de Ucrania ya eran bajas debido al persistente escepticismo sobre las vacunas. Combinado con la perturbación causada por la invasión en curso, es posible que este año se produzca un nuevo brote de sarampión.

Los expertos sanitarios temen que se produzca un nuevo brote de sarampión en el país devastado por la guerra si cientos de miles de niños en edad escolar no vacunados vuelven a la escuela en septiembre.

"El Ministerio de Sanidad de Ucrania y los centros de inmunización vigilan constantemente los riesgos de contagio, y el mayor riesgo al que nos enfrentamos ahora mismo en el país es un brote de sarampión", declaró a la prensa en Kiev a principios de esta semana Ihor Kuzin, Viceministro de Sanidad de Ucrania.

Ucrania ha sido un punto caliente de sarampión en el continente en el pasado, con el escepticismo de la vacuna y las interrupciones de suministro que condujeron a un gran brote en 2019.

"La primera explosión de sarampión en Ucrania ocurrió en el período 2017-2019 y fue un brote masivo que el gobierno estaba tratando de mitigar. Alrededor de 115 000 niños contrajeron la enfermedad en ese momento", continuó Kuzin.

Según el Ministerio de Salud, solo el 74% de los niños de 1 año y el 69% de los niños de 6 años recibieron su primera y segunda vacunación contra el sarampión, respectivamente, en 2022.

Esos niños, más otros que no han recibido las vacunas programadas regularmente entre los 2 y los 17 años, se dirigirán a las aulas donde el riesgo de contagio es mucho mayor.

Una trabajadora médica se prepara para administrar una vacuna a un niño en brazos de su madre en Kiev, Ucrania. 20 de marzo de 2009 Sergei Chuzavkov/AP2009

"Hay que vacunar a unos 260 000 niños, y hasta que no se haga nos enfrentamos al riesgo de un brote masivo", explicó Kuzin, subrayando que esta cifra se refiere a los que se saltaron los pinchazos de su calendario vacunal habitual.

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa que se transmite por el aire a través de las gotitas respiratorias, con complicaciones como la neumonía y la inflamación cerebral. Además, puede prevenirse casi totalmente mediante vacunación.

"Así que hasta el 1 de septiembre, cuando empiezan las clases, estos niños deben vacunarse", concluyó Kuzin, instando a la población a vacunarse en el próximo mes y medio.

Dificultades de vacunación debido a la invasión

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha afirmado que Ucrania se ha vuelto más vulnerable a las enfermedades contagiosas tras el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

La aglomeración de personas en refugios antiaéreos, a lo largo de las fronteras y otras zonas, así como el incumplimiento de los calendarios de vacunación, facilita que los virus que prosperan salten de un huésped a otro en rápida sucesión.

"Cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania, nos dimos cuenta de que los mayores riesgos sanitarios del país eran los brotes de difteria y sarampión. Lo importante ahora mismo, para controlar la magnitud del brote, es vacunar a los niños no vacunados que están en el país", dijo Vusala Allahverdiyeva, experta en Prevención de Enfermedades e Inmunización de la OMS.

Aunque en un principio muchos niños fueron sacados de la escuela cuando se inició la invasión y recibieron clases por Internet, es probable que en ciertas partes del país donde la intensidad de los combates es menor se vuelva a las clases presenciales, a medida que Ucrania aprenda a adaptarse a la vida bajo la invasión.

El Ministerio de Sanidad, con la ayuda de UNICEF, también operará con equipos móviles de vacunación en los próximos meses para llegar a quienes han tenido que desplazarse de sus ciudades o pueblos debido a la invasión.

Unos 318 equipos móviles vacunarán a los desplazados internos en todas las regiones del país.

Andrii Pashynnyi, responsable de inmunización del Ministerio, ha instado a los ucranianos a ignorar a los detractores de la vacuna en esta coyuntura crucial.

"Si su médico le dice que no debe vacunarse, debe cambiar de médico. Instamos a todo el mundo a vacunarse", dijo Pashynnyi.

Además de que los niños no vacunados suponen un riesgo para los que se encuentran actualmente en Ucrania, no es improbable que los niños ucranianos refugiados en la UE que no hayan sido vacunados también corran un mayor riesgo de contraer y propagar el sarampión y otras enfermedades infecciosas.

Manifestantes se reúnen para protestar contra las restricciones de la COVID-19 y los mandatos de vacunación en Kiev, Ucrania. 24 de noviembre de 2021 Efrem Lukatsky/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

Desinformación y certificados falsos

En 2008, una noticia falsa sobre la muerte de un joven por meningitis bacteriana tras recibir una vacuna contra el sarampión hizo que el Ministerio de Sanidad suspendiera la vacunación y que muchos ucranianos decidieran no inmunizar a sus hijos, a pesar de las objeciones de la OMS.

Según los informes, esto condujo a una caída significativa de la confianza pública en las vacunaciones, y el nivel de vacunación contra el sarampión entre los niños pequeños bajó de más del 90% en el período 2008-2010 a sólo el 40% en 2010.

Los expertos han insistido en que es necesaria una tasa de vacunación del 95% en la población general para prevenir eficazmente cualquier caso de sarampión.

"Cada cinco años se produce un brote importante de sarampión en Ucrania. La gente no se lo toma en serio porque la estadística general europea es que una de cada 1 000 personas muere de sarampión, pero es una enfermedad peligrosa y muy infecciosa", explicó Fedir Lapii, jefe del Grupo Técnico Nacional de Expertos en Inmunización.

En 2019, Euronews informó sobre el aumento de madres en Ucrania que optan por sobornar a sus médicos para que emitan certificados de vacunación falsos, en lugar de vacunar a sus hijos pequeños.

La desinformación sobre las vacunas está muy extendida a nivel mundial, y se registró de forma aguda en el pico de la pandemia de COVID-19, cuando muchos rechazaron la inyección que salva vidas.

"Dado que el país se enfrenta a la agresión rusa, no debemos dar al sarampión ni a ninguna otra enfermedad la oportunidad de debilitarnos. Por favor, no contraigan una enfermedad que se puede prevenir fácilmente", instó Lapii.

Las autoridades ucranianas han indicado que, debido a las sospechas sobre la eficacia de las vacunas procedentes de la India -que la OMS insiste en que son infundadas-, compraron un lote de vacunas fabricadas íntegramente en Europa para evitar que se disuadiera a nadie de inmunizarse.