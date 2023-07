Sólo falta un año para los Juegos Olímpicos de París 2024, pero muchas ciudades francesas se niegan a acoger el relevo de la antorcha olímpica por motivos económicos.

Los ojos del mundo se volverán hacia Francia en julio de 2024, cuando comiencen los Juegos Olímpicos de verano con una espectacular ceremonia inaugural en el río Sena.

Antes, la antorcha olímpica emprenderá un viaje de dos meses por todo el país, después de atravesar el globo en su camino desde el Olimpo griego hasta la capital francesa.

Pero esta tradición olímpica se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para los organizadores, ya que las ciudades han dicho un cortés "no merci" a la visita del relevo de la antorcha olímpica, alegando los elevados costes que supone.

Se ha pedido a los ayuntamientos que desembolsen 150 000 euros, 180 000 si se incluyen los impuestos. Al menos 10 de los 96 departamentos metropolitanos -el escalón administrativo por debajo del nivel regional- ya han declarado que no acogerán la antorcha.

Tensiones a flor de piel

Los ciudadanos del departamento del Ródano, en el sureste de Francia, donde se encuentra la tercera ciudad del país, Lyon, no podrán ver la antorcha.

Para algunos es motivo de frustración. En un comunicado publicado por la rama del Ródano de los jóvenes partidarios de Emmanuel Macron, "Les Jeunes avec Macron", el departamento cosechó críticas por una decisión supuestamente tomada por motivos medioambientales.

"La estrechez de miras de los ecologistas que confunden la lucha contra el calentamiento climático con un puritanismo ecologista que prohibiría toda forma de espíritu festivo".

Sin embargo, estas no son las razones que esgrimen el departamento y la ciudad."Pedir 180 000 euros a cada departamento no tiene ningún sentido. Algunos departamentos son más pequeños y otros son menos robustos. Hubiera sido más lógico que las regiones organizaran la financiación de las antorchas a nivel regional para garantizar la equidad territorial", declaró Bruno Bernard, Presidente de Lyon Metropole.

"Naturalmente, nos habría gustado acoger la llama, pero las condiciones económicas exigidas por el Comité Olímpico - 180 000 euros para una actividad que sólo dura un día, parecen poco razonables en términos de acción pública", añadió.

Dar prioridad al deporte local

Christophe Guilloteau, Presidente de la región del Ródano, se pronunció en contra de acoger la llama ya en enero de 2022.

Según declaró a Euronews, "a este gasto hay que añadir el de las actividades complementarias al relevo de la antorcha. El departamento del Ródano prefiere invertir en eventos locales y apoyar la industria del deporte en nuestro territorio".

Los departamentos de les Vosges, la Meurthe-et-Moselle, l'Indre-et-Loire, le Lot-et-Garonne, la Creuse, la Haute-Loire et la Haute-Vienne, la Loire-Atlantique, les Côtes-d'Armor et l'Orne han declarado que no acogerán la llama.

Ludovic Gouyette, Vicepresidente del departamento de Côtes-d'Armor, declaró a France Bleu Armorique: "Esta suma es superior a mis subvenciones para financiar acontecimientos deportivos durante todo el año". El departamento está situado en el norte de Bretaña.

¿Por qué este coste?

El comité organizador de los Juegos Olímpicos de París 2024, asegura que "una gran mayoría de departamentos ya han acogido" la llama, y añade que los 150 000 euros garantizan que la antorcha atraviese "el máximo número de territorios" en su camino hacia París.

El comité subraya que el relevo de la antorcha está financiado "en su mayor parte por el comité y sus socios", y afirma que seguirá adelante pase lo que pase.

En enero de 2023, el Gobierno francés anunció que la parte de financiación pública de los Juegos aumentaría hasta los 2.400 millones de euros.

Según un estudio, los Juegos Olímpicos de París 2024 podrían generar 10.700 millones de euros en beneficios económicos y producir 250.000 puestos de trabajo.

Sin embargo, el coste de organizar los Juegos Olímpicos se ha disparado en los últimos años. Como cada vez son menos los países que optan a albergar el enorme evento multideportivo, el Comité Olímpico Internacional ha pedido una reforma del proceso de selección de la ciudad anfitriona.

Glorias pasadas

Francia ya ha albergado los Juegos Olímpicos en cinco ocasiones, dos de ellas en París.

Chamonix, situada en el departamento de Alta Saboya, acogerá la llama: un momento histórico, ya que la ceremonia tendrá lugar 100 años después de los Juegos Olímpicos de Chamonix 1924.

Las ciudades de Grenoble y Albertville también acogieron los Juegos de Invierno en 1992 y 1968, pero no revivirán glorias pasadas. Situadas en los departamentos de Savoie e Isère, los dirigentes locales optaron una vez más por dejar pasar la oportunidad de albergar la llama.

"Acoger el Tour de Francia ya ha permitido ganar en visibilidad ante la población", a "un coste must menor", declaró Frédéric Burnier Framboret, Alcalde de Albertville en una entrevista a l'Equipe.

Sin embargo, los organizadores insisten en que el relevo "ofrecerá una oportunidad única para poner de relieve las regiones de Francia, su patrimonio y su savoir-faire... pueblos y lugares emblemáticos se beneficiarán del enfoque de los Juegos para revelarse al mundo".