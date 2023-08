Armenia contra Azerbaiyán | Euronews entrevista al presidente Ilham Aliyev y al primer ministro Nikol Pashinyan. "La victoria en la guerra fue la misión de mi vida", dice Aliyev, mientras Pashinyan acusa a Armenia de "violar groseramente los acuerdos".

La tensión sigue siendo palpable en Nagorno Karabaj, escenario de devastadores conflictos entre Armenia y Azerbaiyán. Nagorno Karabaj está reconocido internacionalmente como parte de Azerbaiyán, pero partes de su territorio están controladas por personas de etnia armenia, tras los últimos conflictos acaecidos en 2020. Una herida abierta para la gente de ambos bandos, que afirman "luchar por lo que les pertenece por derecho". En el marco de un reportaje para el programa 'The Global Conversation', un equipo de Euronews mantuvo una reunión con Ilham Aliyev y Nikol Pashinyan, líderes de los países implicados en esta disputa, para debatir si se puede alcanzar la paz y cómo lograrla.

Imagen de la periodista Anelise Borges saludando a Ilham Aliyev y Nikol Pashinyan, líderes políticos de Azerbaiyán y Armenia, respectivamente. Euronews

Esta región ha sido escenario de algunos de los episodios más violentos de la historia reciente del Cáucaso sur. Realmente, la tensión no ha desaparecido desde el acuerdo de paz de 2020. ¿A qué atribuyen ustedes la constante hostilidad?, pregunta la periodista Anelise Borges.

"La declaración firmada el 10 de noviembre de 2020 no proporcionaba, verdaderamente, una paz sostenible. No era un tratado de paz. En realidad, era una declaración de facto, era un acto de capitulación por parte de Armenia. Por lo tanto, empezamos a presentar algunas iniciativas para encontrar una solución definitiva a nuestro conflicto con Armenia, como el reconocimiento mutuo de la integridad territorial, la soberanía, las fronteras internacionales, la delimitación de las fronteras, descartar el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza. Y... pusimos estas propuestas sobre la mesa. Así que, nosotros, el país que sufrió 30 años de ocupación y que restableció la justicia por la fuerza, fuimos los autores del nuevo ‘proceso de paz’. Yo no diría que vaya ‘viento en popa’. Pero... seguimos siendo optimistas, porque ahora participamos en unas negociaciones muy activas a nivel de ministros de Asuntos Exteriores, de ambos países", declara Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán.

"El documento firmado el 9 de noviembre de 2020, no es un tratado de paz o un acuerdo de paz, como usted ha dicho, en un sentido jurídico. De facto, sobre el terreno, se violan varias de sus disposiciones de manera grave, de forma escandalosa. Estoy de acuerdo con usted en que puede ser y es, un cierto concepto de la futura pieza de la estructura. Desgraciadamente, muchas disposiciones son violadas con regularidad por Azerbaiyán. Actualmente, se violan. Verá. Usted lo ha formulado en su introducción, hablando de Nagorno Karabaj. Todo el mundo lo entiende, pero Azerbaiyán, por ejemplo, sigue afirmando que no existe Nagorno Karabaj", afirma Nikol Pashinyan, primer ministro de Armenia.

Acaba de regresar de Bruselas, donde se ha reunido con el presidente de Azerbaiyán. Y también se han reunido varias veces bajo la mediación de la Unión Europea. Estas conversaciones de paz han infundido en muchas personas, la esperanza de una paz duradera en la región. Por lo que usted dice, nos equivocamos al albergar esperanzas. ¿Se puede lograr la paz? ¿Qué puede decirnos de los resultados de esas conversaciones que han mantenido en Bruselas?, quiere saber la reportera.

"No solamente puede, sino que... ¡Debe haber paz! Esto es lo que creo. Esta es mi postura. Esto es aquello en lo que creo. Pero... para que esto ocurra, también es importante que la comunidad internacional sea consciente de matices importantes, que tenga claro por qué no se avanza a un ritmo adecuado. Permítanme que me remonte a nuestra penúltima reunión en Bruselas, en la que estuvo presente el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y en la que yo mismo y el presidente de Azerbaiyán acordamos, o mejor dicho, llegamos a un entendimiento: que Armenia y Azerbaiyán reconocerán mutuamente sus territorios. Así, el territorio de Armenia está cifrado en 29 800 kilómetros cuadrados, y el de Azerbaiyán en 86 600 kilómetros cuadrados. Y... se reconocerá la integridad territorial de cada uno. Hasta ahora, el presidente de Azerbaiyán no ha confirmado públicamente ese entendimiento. Tampoco lo ha negado. Ahora bien, esto es una sutileza que crea cierta desconfianza", señala Nikol Pashinyan.

Imagen de un momento de la entrevista que realizó la periodista Anelise Borges a Nikol Pashinyan, primer ministro de Armenia. Euronews

"Creo que es correcto albergar esperanzas. De hecho, estas reuniones nos permiten tratar temas muy delicados como, por ejemplo, ¿cómo será la frontera? Porque... la frontera entre Armenia y Azerbaiyán no se ha definido. Tan pronto como se desmoronó la Unión Soviética nos enfrentamos a esta agresión. Así que, ¿cómo será la frontera? ¿Cuál será la situación real sobre el terreno? ¿Cuál será la situación con respecto a las comunicaciones? Armenia tiene la obligación, firmada a raíz de la segunda ‘guerra del Alto Karabaj’, de permitirnos el acceso a nuestro exclave de Najicheván. Pero, esto, todavía no se ha producido. Los ministros debaten, y tratan, con detalle, lo referente a los distintos apartados del Tratado de Paz. Creo que nuestras reuniones crean un buen ambiente. Si observamos un enfoque constructivo por parte de Armenia, y lo más importante, si renuncia totalmente a todas sus aspiraciones de poner en entredicho nuestra integridad territorial, entonces, podemos encontrar la solución para la paz muy pronto; tal vez, incluso, para finales de año", indica Ilham Aliyev.

¿Qué aporta la Unión Europea a la 'mesa de negociaciones'?, interroga Anelise Borges.

"En realidad, la Unión Europea no formó parte del proceso de mediación durante los tiempos de la ocupación, cuando mantuvimos negociaciones, desde 1992. Ha sido iniciativa del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien nos invitó. Nosotros la apoyamos porque pensamos que teniendo en cuenta el nivel de cooperación entre Azerbaiyán y la UE, y el de Armenia y la UE, creo que la Unión Europea puede ser la mejor entidad para mediar, porque nuestras relaciones con la UE se basan en el respeto mutuo, la confianza mutua y el interés mutuo. Así que, esta iniciativa se está convirtiendo en un formato de diálogo muy activo, porque no solamente nos reunimos en Bruselas, sino también, por ejemplo, en el marco de la Iniciativa Europea de Paz. La última vez fue en Chisinau. Creo que esto es importante, porque no permitimos que la situación se estanque. Si se produce un estancamiento, si tiene lugar, de nuevo, algún tipo de ruptura, una vez más... entonces, no garantizamos que no vaya a surgir cualquier tipo de escenario peligroso", declara el presidente de Azerbaiyán.

Imagen de un momento de la entrevista de Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán, con la periodista de Euronews, Anelise Borges. Euronews

"Me gustaría empezar subrayando que las ventajas de la mediación son conocidas por todos, desde hace mucho tiempo. Pero... todas las mediaciones tienen ciertas deficiencias. Si me lo permiten, hablaré de las deficiencias. Parto de la base de que una mediación eficaz es aquella en la que el incumplimiento de un entendimiento va seguido de, al menos, una muestra de actitud política hacia el que incumple ese compromiso. En la plataforma de Bruselas, por ejemplo, no estamos observando esto. Sigo planteando esta cuestión. Permítanme, incluso, que les desvele un secreto: hemos preparado un documento que hemos denominado ‘auditoría’, en el que enumeramos los acuerdos alcanzados en la plataforma de Bruselas, que posteriormente no se han cumplido. Es un documento bastante extenso. Ha resultado ser un escrito bastante amplio, lo cual resulta alarmante", sostiene el primer ministro de Armenia.

¿Creen que el hecho de que Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea, hayan desempeñado un papel más importante en la región ha antagonizado al agente de poder regional más tradicional, Rusia? O... el hecho de que Rusia esté centrada, focalizada en Ucrania, ha dado más espacio para que otros actores vengan e intenten ayudarles a ustedes y a Azerbaiyán, a encontrar, potencialmente, un terreno común, sugiere la periodista de Euronews.

"Permítanme recordarles que estos escenarios de rivalidad internacional no están vinculados con nosotros directamente porque... Usted sabe que los copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE estaban allí y se mostraban activos. Fueron designados para abordar el conflicto de Nagorno Karabaj. Pero, desde el 24 de febrero de 2022, los copresidentes, simplemente, han dejado de interactuar. Algunos de ellos decidieron que no querían interactuar con los otros copresidentes, y fue entonces, cuando surgió un problema", afirma Nikol Pashinyan, primer ministro de Armenia.

"En realidad, Rusia fue el mediador del acuerdo o declaración de ‘alto el fuego’, del 10 de noviembre de 2020. No fue la Unión Europea ni Estados Unidos. Nuestras primeras reuniones con mi colega armenio fueron organizadas por Rusia, en Rusia. Así que, después, con la guerra ruso-ucraniana, la situación ha cambiado y empezamos a observar que Estados Unidos y la Unión Europea se han vuelto más activos. En realidad, para nosotros, no supone una gran diferencia quién dirigirá el proceso o quién, hasta cierto punto, monopolizará el proceso de negociación. Lo importante es llegar a obtener un resultado", señala Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán.

Tengo entendido que ustedes mantienen una larga y compleja relación histórica con Rusia. ¿Cómo calificarían la influencia de Rusia en la región, en estos momentos?, pregunta la autora de las entrevistas.

"En lo que respecta a Azerbaiyán, no han cambiado muchas cosas, porque nuestras relaciones con Rusia serán equilibradas. Se basan en el reconocimiento de los intereses nacionales de cada parte, y por supuesto, en la integridad territorial y la soberanía. Rusia es un país vecino, y un socio", declara Ilham Aliyev.

"Por supuesto, en virtud de los acontecimientos en Ucrania, no solamente ha ido disminuyendo el interés de Rusia en nuestra región, sino también, el interés de otros actores geopolíticos. Porque, en la práctica, Ucrania es el lugar en el que se centra toda la atención internacional. Y eso es un factor considerable", afirma Nikol Pashinyan.

¿Podemos hablar de la situación sobre el terreno en estos momentos? La Unión Europea, Estados Unidos... todos han exigido garantías sobre la libertad de circulación en el corredor de Lachín. ¿Qué sabe de lo que está ocurriendo actualmente, en esta crucial vía de acceso para la gente de Nagorno Karabaj?, interroga la periodista de Euronews.

"Lo que está ocurriendo ahora en Nagorno Karabaj es que hay una crisis humanitaria en Nagorno Karabaj. ¿Qué es una crisis humanitaria? No se abastece comida a Nagorno Karabaj, no hay alimentos, no hay suministro externo de alimentos. No se están suministrando una serie de productos esenciales. No se suministran alimentos para bebés, no hay medicamentos, no hay suministros de productos para la higiene, no hay acceso a otros productos esenciales... El aprovisionamiento de gas natural a Nagorno Karabaj fue interrumpido por Azerbaiyán. El suministro de electricidad a Nagorno Karabaj fue interrumpido por Azerbaiyán. El abastecimiento de combustible fue interrumpido por Azerbaiyán. Así que, en este sentido, existe una amenaza real de hambruna, a la que nos enfrentamos en la zona, así como, también, una amenaza con respecto a problemas de salud, etcétera, etcétera", indica el primer ministro de Armenia.

Usted sabe que ellos lo niegan, ¿no? Azerbaiyán insiste en negarlo, y asegura que la carretera de Agdam es accesible, sugiere la reportera.

"No sé a qué se refiere... porque estoy hablando del documento que firmé, y que tiene el estatus de documento internacional. En él se señala, claramente, que el corredor de Lachín, que está bajo el control de las fuerzas de paz de Rusia, y no se trata solamente de la carretera, se trata de un área de cinco kilómetros de ancho... el corredor debe permanecer fuera del control de Azerbaiyán, y debe garantizar un enlace entre Nagorno Karabaj y Armenia", señala Nikol Pashinyan.

"La libertad de circulación no está bloqueada. Desde que establecimos el puesto de control fronterizo el 23 de abril, más de 2 000 residentes del Alto Karabaj se han desplazado fácilmente a Armenia, y han vuelto. El 15 de junio, Armenia llevó a cabo otro acto de provocación militar e hirió a uno de nuestros guardias de seguridad fronterizos. La carretera se cerró, de forma temporal, para investigar el asunto. Pero, luego, se volvió a abrir. La Cruz Roja reanudó de nuevo el transporte de medicamentos, y la evacuación de pacientes que necesitaban tratamiento en Armenia. Pero, por desgracia, en los camiones de la Cruz Roja, al ser revisados, encontramos mercancías de contrabando, como cigarrillos, iPhones y gasolina. La Cruz Roja lo confirmó, y se comunicó con nosotros, señalando que no tenía ninguna responsabilidad en ello. Pero, estos camiones, tenían sus insignias, su emblema, y los conductores llevaban su emblema en el uniforme", sostiene Ilham Aliyev.

Imagen de Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán, en el transcurso de su entrevista con Euronews. Euronews

Unas 5 000 personas perdieron la vida en 2020 en ambos bandos... Vine a Nagorno Karabaj y conocí a muchas madres de soldados armenios caídos en combate. También fui testigo del dolor y la devastación de la otra parte, de su lado, a través del trabajo de mis colegas en Azerbaiyán. Recuerdo que hablé con una madre, en particular, que me dijo que culpaba a los políticos de la guerra y de la muerte de sus hijos, señalando que los políticos deberían tratar las cosas de forma diplomática, y no caer en las trampas de una guerra. ¿Cuál cree que es su misión, ganar una guerra o traer una paz duradera?, quiere saber Anelise Borges.

"Bueno... ganar la guerra era la misión de mi vida, o de mi vida política, que terminó con éxito. Ganamos la guerra. Restablecimos la justicia y restauramos nuestra integridad territorial. Y, ahora, hablamos de paz. Si Armenia quiere la paz, la alcanzaremos, porque no contemplamos ninguna reivindicación territorial sobre Armenia, y no queremos que los armenios contemplen ninguna reivindicación territorial. Es decir, las personas que viven en el Alto Karabaj, en la zona que ahora controlan temporalmente las fuerzas de paz de Rusia, viven en Azerbaiyán. Y... deben elegir entre vivir como ciudadanos de Azerbaiyán, como minoría étnica, como cualquier otra minoría étnica de las que hay en Azerbaiyán, que es un país rico en minorías, o... marcharse", declara Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán.

"En cualquier caso, la guerra no es buena. Si hay una guerra es porque alguien, en algún lugar, hizo algo mal, o porque varias personas, en varios lugares, hicieron algo mal. Pero desde el otro lado, ¿cuál es la causa de la guerra? La causa de la guerra es la imposibilidad de alcanzar una paz duradera, o de mantener la paz. Y... esa imposibilidad, ¿es genuina? ¿Es real? ¿Es auténtica? Esa es la otra pregunta. Mi hijo también estuvo en la guerra. Mi esposa también estuvo en la guerra. Ahora, usted está formulando una pregunta... una pregunta muy seria. Es una pregunta legítima, pero creo que alberga mucha profundidad. A lo largo de nuestra existencia, la humanidad... la humanidad ha hablado de la necesidad de evitar las guerras, de la necesidad de alcanzar la paz... y supongamos que este es el espacio en el que los políticos fueron nefastos o son nefastos...", afirma Nikol Pashinyan, primer ministro de Armenia.

Imagen de Nikol Pashinyan, primer ministro de Armenia, durante el transcurso de su entrevista con Euronews. Euronews

Me gustaría saber si tiene algún mensaje para la otra parte. No para los políticos, los líderes políticos con los que se reúne en las negociaciones, sino para la gente, indica la periodista de Euronews.

"Hay frases que la gente normalmente dice, como: ¡Oh, hemos vivido mucho tiempo aquí, y viviremos mucho tiempo aquí! Creo que ya se ha dicho todo al respecto. Por cierto, quizá haya algo que yo dirigiría a los ciudadanos de Armenia y a los ciudadanos de Azerbaiyán, porque tanto la población de Armenia como la de Azerbaiyán, deben exigir la paz a sus Gobiernos. Esto debe articularse como una exigencia pública. Y, debe reclamarse la paz, la flexibilidad y la habilidad para cumplir con esa exigencia", señala Nikol Pashinyan, primer ministro de Armenia.

"Bueno... nunca antes había pensado en ello, porque es la primera vez en mi vida que me hacen esta pregunta. Un mensaje a los armenios de Armenia es que queremos la paz con su Estado. Otro mensaje para ellos es que se den cuenta, claramente, de la situación geopolítica actual y del equilibrio de fuerzas. Durante muchos años, los líderes de Armenia han estado convenciendo a la gente de que tienen el Ejército más fuerte del mundo, y que, si empieza la guerra, vendrán a Bakú... la guerra ha destruido esa narrativa. No queremos otra guerra. Ni hoy, ni en el futuro, nunca. Y, para los armenios del Alto Karabaj, el mensaje sería que no deberían seguir a sus supuestos líderes. Estos líderes les han estado mintiendo todo el tiempo. Así que, los armenios del Alto Karabaj deben entender que siendo parte de la sociedad de Azerbaiyán, con garantías de seguridad, entendemos sus derechos, incluidos los derechos educativos, culturales, religiosos y municipales. Llevarán una vida normal, y también, dejarán de ser rehenes de la manipulación. Les ofrecemos una vida normal. Y creo que, si me escuchan, lo entenderán. Saben que lo que digo, va en serio", concluye Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán.