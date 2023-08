Dimitrov está acusado por el Tribunal de Justicia Europeo de malversación de 169 000 euros, pero se dice tranquilo y dispuesto a esperar el resultado del caso.

El alcalde búlgaro detenido bajo sospecha de malversación de fondos de la UE fue puesto en libertad bajo fianza este jueves. Valentin Dimitrov dirige la pequeña ciudad de General Toshevo, cerca de la costa del Mar Negro, y sus partidarios se congregaron ante la comisaría.

PUBLICIDAD

Dimitrov está acusado por el Tribunal de Justicia Europeo de malversación de 169 000 euros, pero se dice tranquilo y dispuesto a esperar el resultado del caso:

"No es para tanto, me detuvieron, me acusaron, ya está. Duermo tranquilo".

Según la Fiscalía Europea, hay pruebas de información falsa sobre un proyecto para aumentar la eficiencia energética en edificios residenciales entre 2017 y 2019.

El abogado defensor de Dimitrov, dijo ante los medios: "Expresamos nuestro desacuerdo y presentaremos pruebas cuando llegue el momento"

Dimitrov está respaldado por el Partido Socialista Búlgaro, y con las elecciones locales previstas para octubre próximo, algunos partidarios creen que el proceso tiene motivaciones políticas.