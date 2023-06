Bulgaria | Aparecen vacas muertas en las costas del Mar Negro

Por Elena Taneva

Los equipos de la administración local inspeccionan la costa y limpian la zona afectada en el municipio de Sozopol.

Otra vaca muerta a orillas del Mar Negro. Estamos en Chernomorets, en Bulgaria. En los últimos 6 días se han encontrado tres vacas muertas en diferentes lugares de estas costas.

"Había un animal muerto en la orilla, los servicios municipales lo recogieron, con la ayuda del Departamento de Ecología, lo hemos entregado a la planta de incineración. Simplemente no hay problema, decía Rosen Despov, alcalde de la ciudad de Chernomorets.

"Lo más lógico es que se hayan caído de un barco en alta mar", asegura el alcalde

Las autoridades búlgaras han abierto una investigación. Se cree que podría ser parte de la catástrofe ecológica en Ucrania, pero aún no hay confirmación.

"La agencia de seguridad alimentaria explicó que los animales no tienen una marca en la oreja y que el caso no es relevante. La Administración Marítima, por otro lado, aclaró que no hay registro de que algún barco que transportara animales haya volcado", puntualiza Elena Taneva, reportera de Euronews Bulgaria.

Las playas han sido desinfectadas y se mantiene la vigilancia

Los equipos de la administración local inspeccionan la costa y limpian la zona rocosa del municipio de Sozopol. Zornitsa Dimitrova, trabaja en el departamento de Ecología, de Sozopol:

"La playa va a ser desinfectada y esperamos que este sea el último animal muerto que aparezca en nuestras costas."

Sin datos sobre una posible contaminación regional. La inspección sanitaria y las tripulaciones de los barcos se mantienen alerta ante la posible aparición de otros animales muertos flotando en el mar.