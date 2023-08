Tras abandonar su carrera musical al no tener éxito en EEUU, Sixto Rodriguez la retomó con popularidad tras el documental que mostró como sus canciones sobre los más desfavorecidos se habían convertido, sin que él lo supiera, en mensajes contra la segregación en la Sudáfrica del 'apartheid'

El cantautor estadounidense de origen mexicano Sixto Rodríguez, cuya vida fue retratada en el oscarizado documental "Searching For Sugar Man" (2012), falleció este martes a los 81 años, informó su página web oficial.

"Con gran tristeza en Sugarman.org anunciamos que Sixto Díaz Rodríguez falleció el día de hoy. Expresamos nuestro más sentido pésame a sus hijas -Sandra, Eva y Regan- y a toda su familia. Rodríguez tenía 81 años. Que su querida alma descanse en paz", detalla un comunicado.

El mensaje añade un epitafio que reza "Tal vez hoy me escabulliré", junto a la fecha del nacimiento y muerte de Rodríguez (10 de julio de 1942 - 8 de agosto de 2023).

La increíble historia de Sixto Rodríguez, cuya carrera musical pasó sin pena ni gloria en Estados Unidos pero se convirtió sin saberlo en una estrella en la Sudáfrica que luchaba contra el "apartheid", fue retratada en el exitoso documental "Searching For Sugar Man".

Rodríguez, nacido en Detroit y de padres mexicanos, publicó dos álbumes de rock, "Cold Fact" (1970) y "Coming From Reality" (1971), pero abandonó su carrera artística muy pronto, pues no consiguió vender muchos discos.

Pero sin él saberlo, sus canciones sobre los problemas de la pobreza y los más desfavorecidos se convirtieron en parte del mensaje de la lucha contra la segregación racial en Sudáfrica.

Esta curiosa historia llamó la atención del sueco Malik Bendjelloul, que dirigió "Searching for Sugar Man", que además de conseguir la estatuilla al mejor documental en los Óscar, se llevó el premio de la audiencia y el del jurado del festival Sundance.

Tras la popularidad del documental, la discográfica Blue Goose Music de Australia compró su catálogo de canciones y sacó al mercado ambos discos, y una nueva compilación de lo mejor de ambos titulada "At his Best", reviviendo la carrera del artista 40 años después.