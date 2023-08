En el frente, mientras algunos medios occidentales afirman que la contraofensiva ucraniana se está estancando, Kiev ha informado este lunes de que sus tropas liberaron, la semana pasada, otros tres kilómetros cuadrados cerca de Bajmut.

Manifestaciones contra Vladímir Putin y contra la guerra en Helsinki y Berlín, coincidiendo con el tercer aniversario del envenenamiento de Alexéi Navalni.

PUBLICIDAD

En capital alemana, donde el opositor ruso fue tratado, los manifestantes marcharon bajo el lema "Putin es un asesino" y mostraron su apoyo a Nalvalni. Como Kirill Tsimkarzhenski, estudiante y activista ruso:

"Lo hicimos para mostrarle a todos que 'no estás solo'. Todos los que están aquí pueden ver que 'no estás solo, estamos contigo, estamos todos juntos'. Apoyamos a Navalni, apoyamos a la oposición, apoyamos la paz en todo el mundo y no apoyamos a Putin, su dictadura y la guerra".

Avances ucranianos en Bajmut

En el frente, mientras algunos medios occidentales afirman que la contraofensiva ucraniana se está estancando, Kiev ha informado este lunes de que sus tropas liberaron, la semana pasada, otros tres kilómetros cuadrados cerca de Bajmut.

Poco antes, el presidente ucraniano celebraba la confirmación por parte de los Países Bajos y Dinamarca del envío de aviones F-16, que según Volodímir Zelenski darán “confianza y motivación” a soldados y civiles y “nuevos resultados para Ucrania y el resto de Europa”.