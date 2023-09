Por Euronews en español

Las organizaciones de Derechos Humanos lamentan cómo el libro de texto "falsea los hechos históricos" y es utilizado por el Estado como instrumento de adoctrinamiento.

Todos los centros educativos rusos celebran tradicionalmente el Día del Conocimiento, el 1 de septiembre. Comienza con una ceremonia solemne, en la que se iza la bandera y se canta el himno. Este año hay muchos cambios en el proceso educativo, pero los más sonados son los nuevos manuales de historia para los alumnos de secundaria. Los manuales están siendo duramente criticados por su parcialidad y su distorsión de los acontecimientos.

Propaganda en el plan de estudios

El principal autor del libro de texto es Vladímir Medinsky, ayudante del presidente ruso Vladímir Putin. El manual, según señala la oenegé Amnistía Internacional, está repleto de tópicos de la propaganda oficial.

"Los autores tratan de justificar las acciones ilegales de Rusia, empezando por la anexión de Crimea en 2014 y terminando con una invasión a gran escala de Ucrania en 2022", especifican los expertos.

El párrafo sobre la tristemente famosa "Operación Militar Especial" arranca con una cita del presidente Putin: "No hemos comenzado ninguna hostilidad, estamos tratando de terminarla".

Anna Wright, de Amnistía Internacional lamenta cómo el manual "oculta la verdad y distorsiona los hechos sobre las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas contra los ucranianos".

El material está dirigido a escolares, padres y profesores, y presenta el punto de vista del Estado Vladímir Medinsky Asesor presidencial del Gobierno ruso

Lo cierto es que los autores del manual no ocultan su orientación ideológica. Vladímir Medinsky confirma que "el material está dirigido a escolares, padres y profesores, y presenta el punto de vista del Estado, el punto de vista de la comunidad académica a través del prisma de la posición del Estado sobre los acontecimientos actuales".

"Occidente, el culpable de todo"

El libro de texto presenta a Rusia como víctima de una conspiración occidental. Así, se afirma que la idea fija de Occidente es desestabilizar a Rusia.

Los expertos también destacan un pasaje manipulador en el libro de texto en el que se atemoriza a los estudiantes de secundaria con una guerra nuclear: "Si Ucrania, habiendo ingresado en la OTAN, provocara un conflicto militar en Crimea y Donbass, entonces, sobre la base de la Carta de la OTAN, Rusia se encontraría en guerra con todos los miembros del bloque del Atlántico Norte a la vez. Esto sería, tal vez, el fin de la civilización. No se puede permitir que esto ocurra".

El libro afirma igualmente que Ucrania es un "Estado ultranacionalista" y califica la Revolución del Maidán de 2014 de "golpe militar" y de "rebelión sangrienta".

Los moscovitas, por su parte, tienen ideas diversas sobre el libro en cuestión: "Esperamos que a los niños se les cuente cómo fue todo realmente", opina Elena, ciudadana de la capital. "Incluso si algo fue malo. Pero que les digan cómo fue realmente".

Catalina reconoce por su parte haber "oído algo" sobre la distorsión de los hechos en estos libros. "Pero no entré en el tema, para ser sincera. Así que no opinaré en este caso. Por supuesto, no me gustaría que se distorsionaran los hechos históricos".

Ivan es más claro en sus opiniones: "Creo que los especialistas cualificados que han participado en la elaboración de este libro de texto han hecho un buen trabajo, y será interesante para los niños estudiar la historia de todos los acontecimientos que han tenido lugar recientemente en nuestro país y en las regiones y países vecinos".

Amenazas contra niños y profesores

Los activistas de derechos humanos afirman sin tapujos que el libro en cuestión "es un flagrante intento de adoctrinamiento ilegal de los escolares, en Rusia y en los territorios ucranianos ocupados por Rusia".

Unas 500 escuelas ucranianas están ahora bajo control ruso. Las autoridades de ocupación tienen los nombres y direcciones de los niños en edad escolar que viven en esas zonas, y si los padres se niegan a enviar a sus hijos a escuelas de lengua rusa, las familias son amenazadas con sanciones.

El libro de texto reescribió igualmente los capítulos sobre los acontecimientos más importantes del siglo XX. Se habla poco de la represión estalinista de posguerra, pero se critica duramente al líder soviético Mijaíl Gorbachov en el contexto de la era de la perestroika. Se le presenta como un líder incompetente.

El libro difunde una opinión expresada en repetidas ocasiones por el presidente ruso Putin: el colapso de la Unión Soviética fue el mayor desastre geopolítico del siglo.

Una de las tensiones propagandísticas del libro de texto se refiere a la retirada de las empresas occidentales de Rusia a causa de la guerra: "Con la marcha de las empresas extranjeras, muchos mercados se abren ante ti. Se abren fantásticas oportunidades para hacer carrera en el mundo de los negocios y crear tu propia empresa. No desaprovechen esta oportunidad. Hoy Rusia es realmente un país de oportunidades", rezan las páginas del manual.

La formación militar vuelve a las escuelas

A partir del 1 de septiembre de este año, el módulo de formación militar elemental volverá a las escuelas. Será obligatorio en todos los centros educativos rusos. El programa enseñará a los alumnos de secundaria a utilizar un fusil de asalto Kalashnikov y granadas de mano.

Además, el tema de los drones también se ha incluido en el programa escolar: los escolares aprenderán los fundamentos del uso de drones en combate, así como las formas de contrarrestarlos.

También continuan las llamadas "Charlas sobre cosas importantes". El objetivo principal de estas lecciones, según las autoridades, es desarrollar el patriotismo, la educación cívica y la ilustración histórica. Los temas de estas lecciones son elaborados por el Ministerio de Educación.