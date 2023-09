Por Euronews

Lula da Silva pone en cuestión la firma de Brasil del Estatuto de Roma, que dio origen a la Corte Penal Internacional, y asegura ahora que sería el poder judicial quien decidiría en Brasil sobre la detención de Putin.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, da marcha atrás y matiza sus palabras después de afirmar en Nueva Deli que no permitiría la detención de su homólogo ruso, Vladímir Putin, sobre quien pesa una orden de detención internacional, si este asistiese a la cumbre del G20 del próximo año en Río de Janeiro.

"No sé si la justicia brasileña lo detendrá. Es el poder judicial el que decide, no es el Gobierno. Es el poder judicial el que decidirá", matizaba Lula.

Lula se replanteó el papel de Brasil como parte de la Corte Penal Internacional, de la que las grandes potencias no son firmantes.

"Entonces, quiero saber por qué nosotros somos miembros... Si India no se unió, China no se unió, Estados Unidos no se unió, Rusia no se unió. Quiero saber por qué se unió Brasil", explicaba Lula da Silva.

Putin no ha asistido a varias cumbres internacionales por miedo a ser detenido. Se encuentra bajo una orden de detención de la CPI como presunto responsable de la deportación forzosa de niños ucranianos a Rusia.