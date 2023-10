¿Ha cambiado la muerte de Prigozhin los planes de Rusia en África?

Putin llama a luchar contra el neocolonialismo occidental en África, mientras que el Ministerio de Defensa ruso planea, al parecer, tomar el relevo del grupo Wagner.

Las muchas vidas de Yevgueni Prigozhin, el controvertido líder del Grupo Wagner, llegaron a un abrupto final el 23 de agosto. Menos de un mes antes, Vladimir Putin había declarado en San Petersburgo, en la cumbre Rusia-África, que era urgente luchar contra el neocolonialismo de los países occidentales. ¿La muerte de Prigozhin ha puesto en peligro los planes de Rusia para el continente africano?

Gran parte de lo que Rusia y el grupo Wagner han hecho en los dos últimos años ha sido mostrar a Francia el dedo mayor. Pauline Bax International Crisis Group

Según Yan St-Pierre, experto de Eastern Circles, "Prigozhin era director general, lo que significa que la organización funciona independientemente de él, al igual que toda la infraestructura que la rodea, para la que África es esencial en términos de financiación, blanqueo de dinero, etc. Toda esa infraestructura sigue existiendo. Toda esa infraestructura sigue en pie".

Pauline Bax, del International Crisis Group, señala que "oficiales militares rusos, desde el viceministro de Defensa hasta oficiales de inteligencia, han venido a visitar algunos de estos países. La República Centroafricana, Mali, hubo contactos con los líderes de Burkina Faso, y se dejó claro que el ministerio de Defensa ruso iba a tomar el control del grupo Wagner".

Menos del 1% de la inversión extranjera en África procede de Rusia

Antes de quedar aislada diplomáticamente por el conflicto ucraniano, la Rusia de Putin hacía ambiciosas promesas a África. En la primera cumbre con líderes africanos en Sochi en 2019, el presidente ruso garantizó que sería capaz de duplicar el volumen de comercio entre ambos bloques en cinco años. No solo no ocurrió, sino que disminuyó.

Prigozhin dijo que quería ayudar a África a liberarse TELEGRAM / @ RAZGRUZKA_VAGNERA / AFP

De hecho, Rusia no está canalizando mucho capital hacia África. En total, representa menos del 1% de la inversión extranjera directa en el continente. El comercio se sitúa en torno a los 16 000 millones de euros, es decir, alrededor del 5% de lo que invierte el bloque europeo. Más de dos tercios de las exportaciones (principalmente cereales) se centran en sólo cuatro países: Marruecos, Argelia, Egipto y Sudáfrica.

Cuando se trata de venta de armas, la cosa cambia. En 2022, Moscú habrá superado a Pekín como principal proveedor de armas a África, con casi el 40% del total. Los equipos son más asequibles que los equivalentes occidentales y son compatibles con el material que ha sobrevivido de la era soviética.

Este verano, en el espacio de un mes, se produjeron dos golpes de Estado: en Níger (26 de julio) y en Gabón (30 de agosto). Justo al lado, los ejemplos se repiten: Malí, Guinea, Burkina Faso, Sudán, Chad, casi todos ellos en la línea de transición subsahariana.

Moscú: la alternativa realista a Occidente

En un momento en que las transiciones de poder se producen con armas, surge la pregunta: ¿son los objetivos de Rusia puramente geopolíticos?

"Gran parte de lo que Rusia y el grupo Wagner han hecho en los dos últimos años, por decirlo sin rodeos, ha sido mostrar el dedo mayor a Francia. Francia ha sido el principal objetivo. Se han centrado en las antiguas colonias francesas de África. Y ha funcionado sorprendentemente bien. Sin embargo, Rusia no hace inversiones, no ayuda al desarrollo, no proporciona ayuda humanitaria", afirma Pauline Bax.

Para Yan St-Pierre, "destaca el hecho de que apoyen la dinámica de los jóvenes, diciendo 'apoyamos lo que hacéis y no os juzgaremos si hay violaciones de los derechos humanos'. Esto es bien recibido. Lo que Rusia hace bien es proporcionar una alternativa a lo que los países occidentales ofrecen o han ofrecido en las últimas décadas".

Al restar influencia a Occidente, Moscú gana un apoyo que escasea en la escena internacional. Los países africanos tienen 54 votos en la Asamblea General de la ONU, lo que los convierte en uno de los bloques regionales más fuertes.