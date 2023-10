Por Euronews

Putin afirma que Prigozhin murió al explotar una granada en su avión. El presidente ruso asegura que había fragmentos de granada de mano en los cuerpos de algunas de las víctimas.

Vladimir Putin ha sugerido que el accidente aéreo en el que murió el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, pudo haber sido causado por la explosión de una granada dentro del avión.

Durante un foro en Sochi, el presidente ruso mantuvo que, según un informe preliminar, el avión no fue derribado sino que explotó desde dentro, culpando a los propios ocupantes de la tragedia.

"El jefe del comité de investigación me informó hace unos días. En los cuerpos de las víctimas del desastre aéreo se encontraron fragmentos de granadas de mano. No hubo ningún impacto externo en el avión. Este es un hecho comprobado del resultado de el examen pericial realizado por el comité de investigación de la Federación de Rusia, pero la investigación aún no ha concluido", afirmaba el presidente ruso Vladímir Putin.

Prigozhin y dos altos comandantes de Wagner estaban entre las 10 personas que murieron cuando el avión se estrelló en un vuelo entre Moscú y San Petersburgo a finales de agosto. El levantamiento de Progozhin contra el Kremlin y, particularmente, contra la gestión de la guerra del ministerio de Defensa ruso en junio fue visto como el desafío más serio a la autoridad de Putin hasta la fecha.