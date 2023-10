Medios citando a tres diplomáticos de la UE no identificados, afirman que en noviembre la Comisión publicará un "informe de situación" sobre cómo Ucrania está cumpliendo los requisitos.

La Unión Europea podría iniciar conversaciones formales sobre la adhesión de Ucrania al bloque de los 27 ya en diciembre de este año.

Medios citando a tres diplomáticos de la UE no identificados, afirman que en noviembre la Comisión publicará un "informe de situación" sobre cómo Ucrania está cumpliendo los requisitos.

Después, hará una declaración que volverá "muy difícil para los Estados miembros no abrirse a las negociaciones", por lo que las conversaciones oficiales del futuro de Ucrania en la UE podrían ser aprobadas para diciembre.

Hasta este mes de agosto, Ucrania sólo ha cumplido 2 de las 7 condiciones clave del procedimiento.

Sin embargo, las fuentes de la UE afirman que "los líderes están dispuestos a hacer una declaración política autorizando las negociaciones incluso si el marco legal de negociación no está aún finalizado", ya que, según las fuentes, el progreso en el cumplimiento de los siete criterios es evidente, y "y sólo un área, la relativa a las minorías, parecía problemática a corto plazo".

Estados Unidos continuará apoyando a Ucrania

La Casa Blanca ha dejado claro que está decidida a seguir apoyando a Ucrania. El portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, ha dicho que aún hay reservas financieras para seguir adelante durante unas semanas más, pero "el tiempo no es nuestro amigo", y el Congreso debe garantizar que esta ayuda continúe.

"Como ha dejado claro el presidente Biden, no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que se interrumpa el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. El tiempo no es nuestro amigo. Disponemos de fondos suficientes para satisfacer las necesidades de Ucrania en el campo de batalla durante un tiempo más. Pero necesitamos que el Congreso actúe para garantizar que no se interrumpa nuestro apoyo", declaróKirby.

Rusia garantiza la rotación de los observadores del OIEA en Zaporiyia

Al mismo tiempo, en Ucrania, los expertos del OIEA que vigilan la central nuclear de Zaporiyia han llevado a cabo otra rotación, la duodécima, casi un año después de la primera.

Desde el 1 de septiembre de 2022, el equipo internacional vigila la seguridad de la central ocupada por las fuerzas rusas.

El Ministerio de Defensa ruso ha publicado un vídeo en el que afirma que "las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa garantizan el desarrollo seguro de la próxima rotación de observadores de la misión del Organismo Internacional de Energía Atómica en la central nuclear de Zaporiyia". Según el Ministerio de Defensa, se declaró un alto el fuego durante el paso de los observadores.