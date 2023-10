Estados Unidos reanuda la construcción del muro fronterizo con México

El presidente de EE. UU., Joe Biden, cree que el muro con México "no es efectivo", pero afirma que no puede evitarlo.

Estados Unidos refuerza el muro fronterizo con México.

Las labores de construcción incluirán la edificación tanto de barreras físicas como de vías para prevenir la entrada irregular de migrantes a territorio estadounidense.

Washington afirma que esta no es la respuesta adecuada para atender el fenómeno migratorio, pero que el Gobierno se ha visto obligado a seguir con el proyecto porque así fue aprobado por la administración Trump en 2019 y estos fondos no se pueden desviar.

"Intenté que se reapropiara, que se redireccionara ese dinero. No lo hicieron. No lo harán. Mientras tanto, la ley no establece nada más que utilizar el dinero para lo que fue considerado. No puedo detener eso", apuntó el mandatario demócrata un día después de que su Administración ordenara reforzar esa barrera en una de las áreas donde más se han registrado cruces irregulares de migrantes", dijo el presidente de EE. UU., Joe Biden, a la prensa.

México condena la reanudación de la construcción del muro

México ha condenado esta decisión durante la reunión del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad convocada para atender las crisis en la frontera por el fentanilo y la migración.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha calificado la situación como un grave retroceso. Obrador también mencionó "fuertes presiones de grupos políticos de extrema derecha en Estados Unidos, que quieren aprovechar el fenómeno migratorio, el consumo de drogas con fines electorales".

Aun así, el presidente dijo ante al secretario de Estado de Estados Unidos que le da mucha importancia a la "amistad" entre ambos países y se mostró convencido de que podrán "enfrentar las dificultades".

Trump exige disculpas a Biden

Biden prometió durante la campaña electoral de 2020 que se dejaría de construir el muro con México, y tras su llegada a la casa blanca, se comprometió a revisar los fondos destinados a esta obra.

El expresidente Donald Trump le ha echado en cara esta situación, y le ha pedido a Biden a través de su red social Truth Social, que se disculpe por haber tardado tanto en reforzar el muro.