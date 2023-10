El tercer partido más votado puede ser clave en Polonia

Por Euronews

El 15 de octubre, los ciudadanos de Polonia decidirán si siguen con un Gobierno conservador o entregan el poder a grupos más liberales. Lo más probable es que sea el tercer partido más popular el que decida el nuevo camino de Polonia después de los comicios

Ninguno de los dos partidos más grandes, el partido Ley y Justicia y el partido Plataforma Cívica, no parece capaz de obtener una mayoría para gobernar por sí solo. Por lo tanto, lo más probable es que sea el tercer partido más votado el que decida el nuevo camino de Polonia después de las elecciones. Euronews preguntó a los representantes de los tres partidos que tienen posibilidades de formar una coalición de gobierno sobre sus simpatías y prioridades.

La Tercera Vía

"Polonia está, por así decirlo, en una situación de tracción ferroviaria: o vamos en una dirección, hacia una Europa común, o nos convertimos en un país aislado, por lo que es crucial lo que suceda en estas elecciones. Éste es nuestro objetivo para los últimos días de la campaña electoral: que el 15 de octubre podamos decir que Polonia regresa a Europa. También se trata de restablecer el Estado de derecho en Polonia, se trata de mejorar la calidad de los servicios públicos, que se encuentran en un nivel abismalmente bajo en lo que respecta a la educación, en lo que respecta a la atención sanitaria, se trata de proteger a los empresarios polacos", cuenta Michal Kobosko, del partido La Tercera Vía.

La Tercera Vía prevé una coalición con la Plataforma Cívica, al igual que la Nueva Izquierda. Uno de los posibles escenarios en las próximas elecciones es que estos tres partidos formen juntos un nuevo Gobierno en Polonia, que se opondrá al Gobierno actual.

Nueva Izquierda

"Primero, por supuesto, nos sentamos a la mesa con la Coalición Cívica y la Tercera Vía, y establecemos un plan de acción para empezar, que seguro incluirá la recuperación del Estado de derecho. Sin duda seremos guardianes de los derechos de las mujeres y de la separación del Estado y de la Iglesia. Se trata de cuestiones clave que han llevado a cientos de miles de personas a las calles y que afectan directamente a la seguridad, la salud y la libertad de las personas en Polonia, por lo que somos la garantía de que esto no se dejará de lado, que esto sucederá en una coalición de Gobierno", según la opinió de Agata Diduszko-Zyglewska, de la Nueva Izquierda.

Confederación

Konfederacja (Confederación) es un partido conservador de oposición. Los analistas especulan que el partido podría decidir formar un Gobierno conjunto con el partido Ley y Justicia, aunque esta sería una coalición difícil debido a las diferencias de programa, especialmente en lo que respecta a las finanzas. El propio partido descarta tal escenario.

"Estamos a favor de la libertad económica; impuestos simples y bajos; menos regulación; Administrar nuestro propio dinero y no destinarlo al presupuesto [nota para el editor: no llevar dinero de la gente al presupuesto estatal], nuestros lemas son proempresariales, cristianos. No vemos ninguna posibilidad de implementar nuestras ideas de programa ni con los partidos Ley y Justicia ni con la Plataforma Cívica, por lo que esperamos que probablemente estemos en la oposición después de las elecciones" afirma, Krzysztof Bosak, de Konfederacja.

Hoy en día, el resultado electoral sigue siendo difícil de predecir, pero todo parece indicar que una buena cooperación dentro de la coalición determinará la estabilidad del futuro gobierno. Magdalena Chodownik, para Euronews, desde Varsovia.