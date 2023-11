Por Dimitri Korczak

Aunque parezca una la ley permisiva, la ley belga especifica tres condiciones para la eutanasia: la petición debe ser voluntaria, meditada y reiterada; el paciente debe estar experimentando un sufrimiento insoportable (psicológico o físico); consecuencia de una enfermedad incurable y grave.

La ley sobre la eutanasia en Bélgica permite a los residentes extranjeros presentar una solicitud a este tratamiento para "morir dignamente", como lo expresan los pacientes que lo han pedido.

El acceso de residentes extranjeros se trata de una característica única que atrae a pacientes de países vecinos, entre ellos muchos franceses.

En 2022, más de 70 de ellos ya habían cruzado la frontera para morir en Bélgica, pero no es un procedimiento sencillo, hay condiciones serias para obtenerlo.

Los últimos días de Sabina: "Prefiero irme con dignidad, en paz"

Sabine padece artritis crónica desde los cinco años. Tras dos infartos, problemas respiratorios, fuertes dolores continuos y las dosis de morfina que los acompañan, decidió morir a los 56 años.

Viviendo en las afueras de Lille, pudo dar unos pasos en Bélgica gracias a la ayuda de un grupo de médicos jubilados.

He recuperado el control de mi vida. He elegido cómo acabaría. Prefiero irme con dignidad, en paz y tranquilidad, rodeada de mi familia y mis amigos. Sabine Paciente que sufre de artristis crónica y ha decidido solicitar la eutanasia.

En las próximas semanas, Sabine morirá en Bélgica en la fecha que ella misma ha elegido: "He recuperado el control de mi vida. He elegido cómo acabaría. Prefiero irme con dignidad, en paz y tranquilidad, rodeada de mi familia y mis amigos, y no en el hospital con mi cuerpo por todas partes". Como ella, 71 franceses ya han llegado a Bélgica para morir en 2023.

Los pacientes extranjeros siguen siendo minoría y no sobrecargan los servicios competentes. En cambio, las solicitudes aumentan. Y algunas de ellas son irrelevantes; lo que obliga a médicos y hospitales a filtrarlas.

"Francia caricaturiza esta práctica como si fuera muy permisiva"

Jacqueline Herremans, presidenta de la Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (Asociación por el Derecho a Morir Dignamente), señala que en el extranjero se difunde una imagen demasiado permisiva.

Aunque nuestra ley sea flexible, hay que recordar que existen condiciones. Jacqueline Herremans Presidenta de la Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (Asociación por el Derecho a Morir Dignamente)

"Debido a la caricatura que se hace de ella en Francia, algunos franceses piensan que basta con venir a Bélgica, pedir la eutanasia y obtenerla, mientras que, aunque nuestra ley sea flexible, hay que recordar que existen condiciones", expresa Jacqueline.

¿Cuáles son los criterios para recibir la eutanasia?

Dos médicos distintos deben comprobar que se cumplen estos criterios. Marc Decroly, médico generalista en Bruselas, señala que la eutanasia es "una posibilidad para el paciente, no un derecho. Es una posibilidad para el médico, no un deber".

Recuerda que los médicos no proponen la eutanasia, en ningún caso. "Si los pacientes no nos hablan de ello, nosotros no hablamos de ello", explica.

La petición debe ser voluntaria, meditada y reiteradael paciente debe estar experimentando un sufrimiento insoportable (psicológico o físico)y el sufrimiento debe ser consecuencia de una enfermedad incurable y grave. Marc Decroly Médico generalista en Bruselas

Según Decroly, la ley belga especifica tres condiciones importantes para la eutanasia: la petición debe ser voluntaria, meditada y reiterada, sin presiones externas; el paciente debe estar experimentando un sufrimiento insoportable (sea este psicológico o físico); y el sufrimiento debe ser consecuencia de una enfermedad incurable y grave.

En la Unión Europea, Bélgica y los Países Bajos fueron los primeros países en autorizar la eutanasia (2002). Ahora se les han unido Luxemburgo (2009), España (2021) y Portugal (2023). En Francia, el examen del proyecto de ley sobre el final de la vida se ha aplazado hasta 2024.