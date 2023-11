Europa recuerda la 'Noche de los cristales rotos' en su 85º aniversario

Por Euronews en Español

Europa recuerda la 'Kristallnacht', o 'Noche de los cristales rotos', ocurrida hace 85 años en Alemania y Austria. Entonces, en un pogromo a gran escala, orquestado por el Partido Nazi, más de 30000 judíos fueron detenidos e internados en campos de concentración. Se produjeron ataques contra sus hogares, sinagogas y negocios y un número indeterminado de personas falleció a manos de los atacantes. En Görlitz, el edificio de la sinagoga local es una de las pocas sinagogas alemanas, si no la única, que ha sobrevivido a aquella noche de noviembre de 1938.

"Nos aterroriza que nos pueda pasar algo. Nunca se sabe. El antisemitismo ha aumentado con el tiempo, con el conflicto. Sin embargo, no tenemos miedo... No tenemos miedo de salir con las kipás, el casquete redondo tradicional judío, no tenemos miedo de salir con la Tzitzit, con la ropa tradicional judía, con la bandera y representando a nuestro país, nuestra sociedad, nuestro pueblo, nuestra nación", afirma Chaim Sonnenfeld, participante en la marcha en recuerdo de la 'Noche de los cristales rotos'.

En muchas ciudades de Alemania y Austria se celebraron actos conmemorativos nocturnos. Quienes participaron en ellos insistieron en la importancia de la tolerancia religiosa y racial, especialmente teniendo en cuenta la actual guerra que tiene lugar en Oriente Medio.

Muchos otros países europeos, como los Países Bajos, Dinamarca y el Reino Unido, organizaron sus propias marchas y actos conmemorativos. Son n****aciones que acogieron a los refugiados judíos que huyeron de la persecución del Reich alemán tras la 'Kristallnacht'. Pero allí solamente pudieron encontrar la paz durante menos de dos años, y tuvieron que volver a escapar.

En Londres, el rey Carlos III, se reunió con un grupo de antiguos niños judíos que fueron aceptados en el Reino Unido durante el denominado 'Kindertransport', una operación de rescate organizada, durante la cual los niños judíos podían tomar un billete al Reino Unido desde el territorio continental de Europa. Pero solamente estaba destinado a los niños. De este modo, muchas familias quedaron separadas. Gran parte de ellas nunca volvieron a unirse.