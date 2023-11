Por Euronews en Español

Su propuesta de dejar que los votantes elijan directamente al primer ministro de Italia es uno de los planes más ambiciosos del Gobierno. El objetivo es garantizar más estabilidad en una nación donde las coaliciones de gobierno duran apenas unos meses, e incluso semanas.

Hace unos días el gabinete aprobó la propuesta, pero es probable que los votantes tengan la última palabra al respecto: se celebraría un referéndum si dos tercios de los legisladores no aprueban la reforma. La primera ronda de votaciones tendrá lugar en el Senado, aunque todavía no se ha decidido la fecha de la votación.

"Este podría ser un camino lleno de baches para Meloni, y dejar muchas preguntas por contestar. Es pronto para saber si podrá contar o no con una mayoría sólida para evitar el referéndum. Y, lo que es más importante, **¿qué podría ocurrirle a Meloni en caso de perder esta batalla?**El ex primer ministro Matteo Renzi recorrió el mismo camino hace casi una década y su referéndum sobre un paquete de reformas constitucionales fue rechazado, lo que provocó su repentina dimisión", indica la corresponsal de Euronews en Italia, Giorgia Orlandi.

"No va a ser fácil para Meloni, porque la propuesta de reforma no ha sido bien acogida, no solamente por la oposición, sino también, por la coalición en el poder. Se necesitarán unos 18 meses para debatir el proyecto de ley", afirma el profesor Raffaele Bifulco, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Luiss Guido Carli de Roma.

Según los últimos sondeos, la mayoría de los italianos parece estar de acuerdo con el cambio propuesto, y si la reforma se aprueba, supondría un gran éxito para Meloni.

"El éxito de la reforma no solamente reforzaría el liderazgo de Giorgia Meloni, sino que también enviaría a Europa, y al mundo, el mensaje de que Italia busca más estabilidad política", señala el profesor Raffaele Bifulco, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Luiss Guido Carli de Roma.

La elección directa del primer ministro italiano exigiría una revisión del actual sistema electoral para evitar sorpresas de última hora. La prioridad de Meloni es establecer una nueva plusmarca y triunfar donde otros han fracasado, facilitando a los líderes nacionales la consecución de sus objetivos.