Por Euronews & ANSA

El magnate ha participado en el foro, celebrado en Roma. Instó a "tener hijos" para mantener la civilización y a defender un ambientalismo. El Primer Ministro de Albania Edi Rama también ha estado presente y ha defendido su pacto migratorio con Italia.

PUBLICIDAD

Ya ha arrancado la tercera jornada de Atreju. La entrevista con el Primer Ministro de Albania Edi Rama, el discurso de Elon Musk y el del Primer Ministro británico Rishi Sunak son los platos fuertes del encuentro en el Castel Sant'Angelo de Roma. La líder del partido Hermanos de Italia (FdI)y Primera Ministra, Giorgia Meloni, también estará presente y mantendrá dos conversaciones bilaterales con Sunak y Rama en el Palazzo Chigi.

La Primera Ministra y líder del partido ocupó su lugar en la primera fila de la sala que acogió el discurso del Primer Ministro albanés Edi Rama, recibido por una gran ovación. La diputada del Hermanos de Italia Augusta Montaruli, durante su introducción, se percató de que la Primera Ministra se había sentado entre los voluntarios del acto y la presentó al público, que se levantó aplaudiendo cuando Meloni subió brevemente al escenario para saludarles. Junto a Meloni se sentó el Presidente del Senado, Ignazio La Russa.

Rama en Atrejue: "Los franceses no querrían emigrantes, los albaneses los aceptan, ¿y son los albaneses el problema?"

Edi Rama ha estado en el centro del debate político en las últimas semanas tras el acuerdo con Roma sobre la gestión de los inmigrantes. "Me parece que se ha hecho un ruido desproporcionado sobre el acuerdo entre Albania e Italia sobre los migrantes, que en mi opinión es un acuerdo muy natural entre dos países con nombres diferentes, pero que yo veo como dos partes de un mismo pueblo", dijo Rama.

"Para nosotros Italia siempre ha sido parte de nosotros, el apoyo mostrado por Roma tras el aislamiento comunista es suficiente para entender que nadie debe sorprenderse o extrañarse cuando hacemos acuerdos de entendimiento común de las cosas y de beneficio común", añadió el primer ministro albanés. "Para nosotros siempre es un honor echar una mano cuando Italia nos lo pide y siempre será un privilegio contarnos como un amigo especial de Italia", dijo además Rama.

"Los franceses no querrían emigrantes, los albaneses los aceptan, ¿y son los albaneses el problema?", dijo entonces Rama desde el escenario, entrevistado por los redactores de La Verità y La Stampa, Maurizio Belpietro y Andrea Malaguti, frase tras la que Meloni, como el resto del público de la sala, también aplaudió, soltando incluso un grito de aprobación. Rama continuó explicando que las personas rescatadas a través del acuerdo de migrantes con Italia "no serán abandonadas en el mar ni llevadas a Guantánamo o a los lagers como dicen algunos. Debemos respetar a las víctimas de los campos reales y de Guantánamo". comentó Rama críticamente.

Rama: 'El acuerdo con Italia no es inconstitucional'

"El Tribunal Constitucional albanés cumplió con su deber, porque para la Constitución es automático suspender un acuerdo para considerarlo antes de su ratificación por el Parlamento. Es la prueba de que yo no controlo los tribunales en Albania", dijo entonces Rama, refiriéndose a la suspensión del acuerdo antes de su ratificación por el Parlamento. "Tengo confianza porque no hay nada inconstitucional en el acuerdo. Para marzo es el plazo, pero creo que la decisión se tomará mucho antes porque es un acuerdo muy importante y necesitamos que ambos gobiernos sepan si pueden seguir adelante o no."

Acuerdo sobre inmigrantes sólo con Italia

A continuación, Rama descartó cualquier nuevo acuerdo con otros países: "No aceptaría ninguna otra petición de países europeos, las hemos tenido de otros países de la UE pero hemos dicho que no". Sin embargo, Rama no reveló los nombres de los Estados, señalando que son "países primos, no países hermanos como Italia. Hay una diferencia: si llegamos a un acuerdo con un país como Italia lo hacemos como un esfuerzo común, no como si fuéramos un país de fuera al que trasladamos el problema. Lo que está haciendo Italia no es transferir el problema, sino tratar de ampliar el espacio para gestionar este camino mientras se aborda el problema en sí".

"Decir que el acuerdo sobre migrantes con Italia es la solución, sería pretencioso, quizá no lo sea, pero es un esfuerzo por encontrar soluciones allí donde está claro que la UE no puede entenderse", dijo más tarde a Atreju el primer ministro albanés, Edi Rama. "Si ves que en África Occidente es muy problemático y has dejado terreno para que otras fuerzas hagan negocio, mientras que Occidente ha sido puesto en el papel de depredador durante siglos, tienes que tener una solución más profunda, pero mientras tanto tienes que trabajar en soluciones que quizás no sean perfectas", subrayó Rama.

Rama: "El Papa es el mayor líder de la izquierda

"Tuve la suerte de conocer al Papa Francisco, que en mi opinión es el mayor e indiscutible líder de la izquierda, y hablo de la izquierda europea y mundial, no digo que elijan al Papa como líder del Partido Demócrata", dijo a Atreju recordando su encuentro con el pontífice, al que describió como "un hombre santo y muy sabio".

Elon Musk defiende "tener hijos" y un ambientalismo "esperanzador" en un foro de Meloni

El empresario Elon Musk, dueño de compañías como Tesla o la aeroespacial SpaceX, avisó este sábado desde Roma de que la Inteligencia Artificial "parece inevitable" pero abogó por regularla con una especie de "árbitro" para que en el futuro sea ventajosa.

"La Inteligencia Artificial es un elemento sobre el que hay que tener atención. Es como una hoja de doble filo. Será capaz de hacer prácticamente todo pero carecerá de conciencia", avisó desde el foro Atreju, que cada año organiza en Roma el partido ultraderechista Hermanos de Italia, de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Musk, propietario también de la red social X, la antigua Twitter, y con empresas en este sector como X.AI, dijo estar a favor de "normativas para que alguien pueda al menos ser una especie de árbitro" que controle la aplicación de esta tecnología en el mundo. "La parte positiva es que nunca más tendremos carencia de bienesy servicios porque la Inteligencia Artificial y la robótica podrán hacer todo lo que deseas", auguró, reconociendo que uno de sus "riesgos" es que pueda manipular a la opinión pública.En definitiva, Musk explicó que esa inteligencia tecnológica será como "el genio de la lámpara" de las fábulas, al que las personas podrá pedir "cualquier cosa" pero deberán estar "atentas" a sus deseos.

El magnate instó a "tener hijos" para mantener la civilización y a defender un ambientalismo que no reste "esperanzas en el futuro". Muskapareció ante el público en Roma con uno de sus hijos sobre sus hombros para lanzar su principal reivindicación: "Creo que es importante tener hijos para crear una nueva generación. Es tan simple como suena: si la gente no tiene hijos, no habrá una nueva generación", alertó, suscitando el aplauso de los asistentes.