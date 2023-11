55 personas cruzan la última frontera abierta entre Finlandia y Rusia

Por Euronews con AP

Desde hace tiempo los solicitantes de asilo han empezado a llegar a los cruces fronterizos de Finlandia, el país más oriental de la Unión Europea. Pero este mes se dio un repentino aumento.

A pesar de la remota ubicación, este sábado llegaron al puesto de control unos 55 migrantes, más de lo habitual, al puesto de control de Raja-Jooseppi, en el norte ártico.

Es el cruce fronterizo más septentrional entre Finlandia y Rusia, situado en medio de la naturaleza salvaje de la región de Laponia, a unos 250 kilómetros de la ciudad rusa de Murmansk, y el único que por ahora sigue abierto.

Las autoridades finlandesas dijeron que son casi todos hombres (nueve de 10) y que llegan de países como Siria, Yemen, Somalia, Irak y Afganistán. A diferencia de lo que ocurría en el pasado, las autoridades rusas les dejan llegar hasta ahí aunque no tengan documentos, aseguran los funcionarios finlandeses, que culpan a Rusia de esta crisis migratoria.

Llegan a las duras condiciones invernales de Finlandia calzando zapatillas, la mayoría montados en bicicletas.

“Tenemos pruebas que muestran que, a diferencia de antes, no solamente las autoridades fronterizas rusas están dejando que personas sin la documentación adecuada lleguen a la frontera finlandesa, sino que están activamente ayudándolas a llegar a la zona fronteriza”, declaró el miércoles a The Associated Press la ministra finlandesa de Asuntos Exteriores, Elina Valtonen.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, más de 800 migrantes han llegado a Finlandia en noviembre.