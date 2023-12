Euronews ha entrevistado a la ex número uno del tenis mundial Simona Halep, a la espera de las conclusiones del Tribunal de Arbitraje Deportivo sobre un escándalo de dopaje que, según reconoce, podría suponer el fin de su ilustre carrera.

PUBLICIDAD

Simona Halep ha llegado a lo más alto del tenis mundial, ganando dos títulos de Grand Slam. Pero ahora se enfrenta a la mayor batalla de su vida tras haber sido declarada culpable de consumir drogas para mejorar su rendimiento.

En este episodio de Interview, la tenista rumana nos habla de su salud mental, de sus batallas legales, de sus amistades al límite y de su sueño de poder competir en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Vea la conversación en el reproductor de vídeo de arriba, o lea la entrevista completa a continuación.

Tokunbo Salako, Euronews: Ha sido todo un año para usted. Un año fuera de juego. Descríbeme, si puedes, cuál es tu estado de ánimo ahora mismo.

Simona Halep: Bueno, en realidad ya ha pasado más de un año, y todos los días se sentía muy hiriente, muy emocional, doloroso, porque sé que no hice nada malo y sé que estoy limpia. Así que fue un shock cuando recibí la carta de que mi análisis de orina, sólo el análisis de orina, había dado positivo, con una cantidad extremadamente baja de sustancia prohibida. Siempre he estado en contra del dopaje y he hablado mucho de ello, así que no se me había pasado por la cabeza hacer algo así. Fue un shock. Luché con la parte emocional porque ha sido muy pesado para mí y ver esto tanto en público, estaba realmente afectando a mi salud mental, sin duda.

No sé cómo será, si puedo confiar de nuevo. Simona Halep Estrella rumana del tenis

Tokunbo Salako, Euronews: Bueno, has recibido una enorme cantidad de apoyo en Internet, no es de extrañar, porque eres una de las estrellas deportivas más populares del mundo, pero también muchos detractores. ¿Cómo has reaccionado?

Simona Halep: El apoyo ha sido increíble. Los aficionados me están apoyando incondicionalmente, lo que significa mucho. Significa muchísimo ver a la gente, aunque me enfrente al peor momento de mi vida como deportista sé que estoy limpia. He recibido toneladas de mensajes, buenos mensajes, y lo más importante es que nunca me he enfrentado a una persona que me dijera algo negativo. Así que todos fueron positivos, y eso me dio fuerzas para seguir luchando cada día, para limpiar mi nombre y demostrar que no hice nada malo. Los jugadores rivales también me mostraron su apoyo, y se lo agradezco de verdad porque significa mucho. Estamos luchando en la pista y cuando estás en la peor situación, ellos están ahí y te apoyan. También las leyendas. Recibí un gran apoyo de las leyendas del tenis y también hablaron públicamente de mí, lo que significa mucho. Me apoyaron totalmente y es genial, es enorme. Todo me ayuda a mantenerme fuerte en estos tiempos difíciles y a luchar para limpiar mi nombre.

Tokunbo Salako, Euronews: La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis ha dicho que tres grupos de expertos diferentes han afirmado que tomaste intencionadamente drogas para mejorar tu rendimiento. ¿Cuál va a ser tu defensa?

Simona Halep: Bueno, sí, dijeron eso. Pero está muy claro que fue una contaminación. Tres días antes del análisis de orina positivo, di negativo en sangre y orina. Así que me han dicho desde el principio que es una cantidad muy, muy baja de esta sustancia, sustancia prohibida, y en esos tres días no pude haberme dopado. No era mi intención y nunca ha sido la intención de hacer algo malo o algo irrespetuoso a este deporte, porque he respetado todo y he dedicado mi vida. Mis principios no son así, por eso no se me ocurrió hacer trampas en el tenis. Las dos cosas que... La contaminación, creo que es muy fuerte para mí. Y la segunda, la sangre, me hice muchos, muchos análisis y todos fueron negativos. Así que nunca encontraron nada malo en mi sangre. Así que con estas dos cosas, me siento confiado para ir y enfrentarme al TAD (Tribunal de Arbitraje Deportivo).

Tokunbo Salako, Euronews: ¿Pero confías en el proceso?

Simona Halep: Sí, creo que es demasiado tiempo de espera para una deportista profesional. Acepté que no tenía nada que hacer contra esto y ahora estoy deseando que llegue febrero, cuando por fin tendré la decisión final.

Tokunbo Salako, Euronews: Algunas de las críticas que has recibido, y algunas de ellas también contra tu equipo, son contra Patrick Mouratoglou, quizás el entrenador de tenis de más alto nivel del mundo. En el último mes ha admitido su responsabilidad y ha dicho: "Sí, nuestro equipo se equivocó". Tú tenías este colágeno contaminado. ¿Cómo es la relación entre usted y él ahora?

Simona Halep: Es cierto. Ojalá lo hubiera hecho un poco antes. Ya hace tiempo que dejé de trabajar con la academia. Cuando me encontré en esta situación, fue difícil de gestionar porque siempre he confiado en mis equipos, en los anteriores y en todo el mundo con el que trabajo porque sentía que confiando tienes más posibilidades de rendir al máximo. Y siempre he estado abierta a aprender de la gente. Por eso contratas a gente, porque necesitas la información, necesitas ser mejor. Así que siempre he confiado en esto y mi confianza se ha roto un poco ahora mismo. Y en el futuro, no sé cómo va a ser, si puedo confiar de nuevo. Y probablemente tengo que aprender, porque este es mi principio en la vida, si contratas a alguien y trabajas con esa persona, tienes que confiar.

La tenista rumana Simona Halep habla con Tokunbo Salako de Euronews en París Euronews

Tokunbo Salako, Euronews: ¿Y cuándo fue la última vez que hablaron?

Simona Halep: Hace mucho. Hace unos meses.

Tokunbo Salako, Euronews: Si el Tribunal de Arbitraje se pronuncia en tu contra, ¿será el final de tu carrera?

Simona Halep: Creo que sí, porque cuatro años va a ser mucho, para mi edad al menos. Y para uns deportista que ha hecho esto todos los días durante 25 años y ha dedicado su vida al tenis y al deporte no sé cómo va a ser, pero es catastrófico si van a ser cuatro años, y no sé cómo lo voy a manejar. Probablemente, va a ser el final de mi carrera, sí. Y por algo que no he hecho y que no es culpa mía, es aún más catastrófico.

Tokunbo Salako, Euronews: Bueno, sigues siendo una heroína nacional en tu Rumanía natal y más allá, seguro. Mucha gente va a ver esta entrevista, los jóvenes. ¿Qué mensaje les darías?

PUBLICIDAD

Simona Halep: Bueno, para los niños, lo único que puedo decir es que tienen que soñar a lo grande. Creo que lo más importante es que se visualicen con los grandes trofeos. Por supuesto, nunca se sabe lo que va a pasar en la vida, pero si te dedicas al deporte, si eres disciplinado, si trabajas duro, y si tienes la pasión, la gran pasión por este deporte, creo que eres capaz, algún día, de levantar esos trofeos. Yo lo hice y puedo compartirlo con ellos. Tienen que tener el valor de confiar en sí mismos y seguir adelante. Sé que algunos días son difíciles porque no tienes ganas de ir. Te sientes cansado, agotado, a veces deprimido. Pero si te esfuerzas y sales a la pista esos días, el paso es enorme. Y les deseo buena suerte y que confíen en sí mismas, que tengan confianza en su interior.

Tokunbo Salako, Euronews: Ahora, antes de despedirme, si miramos hacia el futuro y el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo es positivo a tu favor, ¿volverás a París, quizás para los Juegos Olímpicos?

Simona Halep: Por supuesto. Es mi sueño. Sé que no hay grandes posibilidades, pero sueño con ello porque París es la ciudad de mis sueños. Aquí gané Roland Garros cuando era junior, así que todo empezó muy pronto, y será increíble volver a la pista, pase lo que pase. Pero sólo quiero estar en la pista porque es mi sitio y siento que quiero volver a hacerlo.

Tokunbo Salako, Euronews: Simona Halep, gracias por esta entrevista.

Simona Halep: Gracias a ti también por escucharme y por hablar conmigo.