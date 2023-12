Por Euronews con EFE

El presidente ucraniano confía en conseguir la aprobación de las multimillonarias ayudas bloqueadas tanto en la Unión Europea como en el Congreso de Estados Unidos. Zelenski también pide no caer en el derrotismo y rechaza que este sea el momento más difícil desde el inicio de la guerra.

PUBLICIDAD

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se mostró este martes confiado de la aprobación de los paquetes de ayuda bloqueados en la Unión Europea y Estados Unidos y afirmó que el desbloqueo de la asistencia “es cuestión de fechas”.

“Estamos trabajando duro en eso y tengo confianza en que Estados Unidos no nos fallará y cumplirá lo que hemos acordado”, dijo Zelenski en una conferencia de final de año celebrada en Kiev sobre el bloqueo en el Congreso de EEUU de la partida de más de 60.000 millones de dólares propuesta por el presidente, Joe Biden, en asistencia a Ucrania.

El jefe del Estado ucraniano también se mostró “confiado” en que la Unión Europea aprobará “próximamente” el paquete de ayuda para los próximos cinco años de 50.000 millones de euros que propone la Comisión, que no pudo ser aprobado en el Consejo Europeo de la semana pasada debido al veto de Hungría.

El líder ucraniano dijo que la ayuda prometida por los Estados miembros de forma individual servirá para cubrir las necesidades de Ucrania hasta que llegue la ayuda.

Zelenski pide no caer en el derrotismo e insiste en que Rusia "ha fracasado en todos sus objetivos"

Zelenski insistió en la idea de que Rusia “ha fracasado en todos sus objetivos” de este año, ya que no ha logrado tomar toda la región ucraniana del Donbás como había previsto, y rechazó que éste sea el momento más difícil de toda la guerra. Al ser preguntado por la posibilidad de que Ucrania pierda la guerra, el presidente ucraniano replicó "no, no lo creo" y recordó la situación al principio de la invasión cuando el país tenía “regiones centrales” ocupadas y prácticamente toda su logística y economía estranguladas por la agresión militar rusa.

Zelenski recordó que Ucrania pudo superar esa situación, y pidió no caer en el derrotismo y fijarse en “los hechos y no en las palabras” de quienes advierten de lo negativo de las circunstancias actuales.

El jefe del Estado anunció que Ucrania recibirá más sistemas Patriot este invierno, y destacó que la situación con la llegada de las bajas temperaturas este año es mucho menos dramática que en 2023 a raíz de todas las mejoras conseguidas, gracias a los envíos occidentales, en las defensas antiaéreas.

No obstante, preguntado por las expectativas de que la guerra termine en 2024, Zelenski recalcó que "nadie tiene respuesta" y que a veces "los pensamientos y las ideas están lejos de la realidad", mientras que en última instancia el fin de la guerra depende de la "resiliencia" de Ucrania. El presidente ucraniano también reconoció que su país tiene un déficit de munición para artillería y que necesita hacer cambios en el sistema de reclutamiento, y pidió al Ejército que dé más detalles sobre sus planes a la hora de movilizar a más gente.