El presidente ucraniano señaló desde Oslo que no ve motivos para que Hungría bloquee la entrada de su país en la Unión Europea. El primer ministro húngaro, Víktor Orbán, anunció que apoyará el paquete de ayuda europeo a cambio de que Bruselas desbloquee los fondos congelados para Hungría.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, señaló este miércoles en Oslo que no ve motivos para que Hungría bloquee la entrada de su país en la Unión Europea (UE), asunto central en la cumbre comunitaria que comenzará mañana en Bruselas.

"Orbán no tiene ninguna razón para bloquear el ingreso de Ucrania en la UE", afirmó Zelenski, quien le planteó esa cuestión al presidente húngaro en un "diálogo" mantenido en Buenos Aires, donde ambos coincidieron el pasado domingo en la asunción de Javier Milei como presidente argentino, y está esperando aún "una respuesta".

Zelenski destacó en rueda de prensa con los jefes de gobierno de los países nórdicos la importancia de que Ucrania y Hungría mantengan "una reunión realmente constructiva entre nuestros países" ya que "somos vecinos, tenemos fronteras".

Ahora bien, en la víspera del Consejo Europeo del 14 y el 15 de diciembre en el que los Veintisiete están dispuestos a aprobar el paquete de 50.000 millones de euros para Ucrania que la Comisión propone para los próximos cuatro años, el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, anunció que lo apoyará a cambio de que Budapest reciba los fondos que le ha congelado Bruselas.

Precisamente, la Comisión Europea anunció este miércoles el desbloqueo de 10.200 millones de euros de fondos de cohesión para Hungría, casi un año después de que el dinero fuera congelado por la incapacidad del país para resolver las preocupaciones comunitarias en torno a vulneraciones del Estado de Derecho.

Jarro de agua fría en EEUU

El mandatario ucraniano, cuya presencia por sorpresa en la reunión entre Ucrania y los países nórdicos fue anunciada horas antes, restó importancia a no haber podido desbloquear la oposición republicana al envío de nueva ayuda militar de EE.UU. a Ucrania en su visita de dos días a Washington, desde donde voló a Oslo.

Zelenski aseguró que había recibido "señales positivas" sobre ese respaldo, pero que hay cuestiones de tiempo y de política interna de ese país. Sin embargo, la información que trascendió de los encuentros del martes no pintó un panorama tan halagüeño.

La reunión clave de Zelenski en su visita a EEUU era con algunos de los congresistas republicanos que rechazan aprobar la nueva partida de 60.000 millones de dólares propuesta por el presidente Joe Biden para Ucrania, que es la más ambiciosa desde el comienzo de la guerra y permitiría financiar la asistencia a Kiev para buena parte de 2024.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, dio al traste con las esperanzas ucranianas tras entrevistarse a puerta cerrada con Zelenski, al acusar a la Casa Blanca de no estar controlando el uso que da Kiev a los fondos y de carecer de una “articulación clara de una estrategia que permita a Ucrania ganar”. Johnson insistió también en que los republicanos no aprobarán ninguna ayuda adicional a Ucrania mientras Biden no refuerce la protección de la frontera sur de EEUU.

En Alemania, Scholz advierte de los riesgos de una reducción del apoyo internacional a Ucrania

Por su parte, el canciller alemán, Olaf Scholz, advirtió este miércoles de los riesgos de una reducción de la ayuda internacional a Ucrania ante los problemas de la Casa Blanca de asegurar un nuevo paquete multimillonario en el Congreso de EEUU.

El presidente ruso, Vladímir "Putin, está decidido a poner militarmente de rodillas a Ucrania. Apuesta por que el apoyo internacional se reduzca. El riesgo de que esta apuesta se haga realidad no se puede descartar, lamentablemente", señaló en una declaración de Gobierno en el Bundestag (Cámara Baja) antes de viajar a Bruselas para participar en la cumbre europea del jueves y viernes.

Scholz señaló por ello que él defenderá en la cumbre de líderes de la UE un apoyo financiero "sostenible y fiable" para Ucrania para los próximos años en las negociaciones sobre la revisión del presupuesto plurianual hasta 2027, porque está en juego "la seguridad de Europa".