Ruth Baza ha presentado ante la Policía española una denuncia por violación contra el actor francés Gérard Depardieu por unos hechos ocurridos hace 28 años en París. Baza relata que el actor comenzó a besarla en la cara y los labios, le puso la mano en la ingle y la penetró.

Fuentes policiales de Málaga confirmaron a EFE que la denuncia se presentó la semana pasada en una comisaría de la localidad malagueña de Torremolinos, como adelantó hoy el diario 'La Vanguardia'. Baza denunció que en 1995, cuando colaboraba con la revista'Cinemanía', viajó a París para entrevistar a Depardieu con motivo del estreno de 'El coronel Chabert'.

La entrevista se produjo en las oficinas de la productora Roissy Fims, en la avenida Georges V de París, duró más de una hora y al finalizar el actor galo comenzó a besarla en la cara y los labios "con frenesí" y le puso la mano en la ingle."De repente noté su mano en mi pecho y después en la entrepierna, no podía moverme, desconecté de mi cuerpo porque me había invadido. No sentía nada, solo recuerdo el olor a alcohol y nicotina en mi boca, no sé cuánto duró", explicó al diario Baza, quien asegura que el actor la penetró con sus dedos.

A su regreso a España habló con el entonces director de 'Cinemanía', Javier Angulo, pero sin revelarle lo que había ocurrido. Y durante casi 30 años olvidó lo sucedido hasta que el pasado abril empezó a recordarlo al leer las noticias sobre la denuncia de 13 mujeres contra Depardieu.

Angulo señaló a EFE que Baza le contó al regresar de París que la entrevista había sido "muy desagradable" y que el actor hasta le había lanzado un casco de moto a la cabeza."Venía traumatizada", recuerda Angulo, a quien Baza no quiso contar los detalles de lo ocurrido, que calificó de "maltrato", aunque nunca dijo que se tratara de ningún tipo de agresión sexual.

La reputación de Depardieu, de 74 años y uno de los actores franceses más conocidos, con títulos en su haber como 'Cyrano de Bergerac' (1990) o la saga 'Astérix y Obélix' (1999-2012), se ha ido deteriorando en el último año por la acusación formal de dos mujeres por agresiones sexuales y haber sido señalado públicamente por más de una decena.

Además, a comienzos de este mes se difundió un vídeo que forma parte de un documental no estrenado dirigido por Yann Moix, en el que el actor realizaba comentarios sexistas y obscenos.

"Tengo una viga en los pantalones" es uno de los comentarios que se escucha decir al actor, quien, como espectador en un recinto de equitación, vierte numerosos comentarios obscenos y sexualizantes, incluso respecto a niñas, acerca de las mujeres y la práctica de montar a caballo.

Pocos días después, la ministra de Cultura de Francia, Rima Abdul Malak, anunció que se estudiaría la retirada de la Legión de Honor, máxima distinción francesa, otorgada a Depardieu en 1996. El pasado sábado, el actor puso a disposición de la ministra esta distinción, según señaló en un comunicado de sus abogados, que criticaron a Andul Malak por "participar en el linchamiento mediático" contra Depardieu.