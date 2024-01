Por Euronews en Español

Un numeroso grupo de agricultores franceses aparcó sus tractores ante el peaje de la autopista A9, y bloqueó el tráfico, en protesta por las normas europeas y en demanda de mayores salarios.

Decenas de agricultores franceses bloquearon el tráfico el lunes, en una autopista a las afueras de Perpiñán, en protesta por las normas europeas y en demanda de mayores salarios. Así, aparcaron un centenar de tractores ante el peaje de la autopista A9. En una rueda de prensa en París, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, señaló que había dado instrucciones a las autoridades locales para que no enviaran fuerzas policiales a disolver la manifestación. "Quiero asegurarles mi apoyo político", indicó Darmanin a los periodistas. El creciente enfado de los agricultores, algunos de los cuales ya han pasado a la acción para expresar su frustración, se perfila como el primer gran desafío del nuevo Gobierno del presidente Emmanuel Macron. Horas antes de la reunión del lunes con el primer ministro Gabriel Attal, el líder del sindicato FNSEA, Arnaud Rousseau, afirmó que "habrá un cierto número de protestas en la jornada del lunes, toda esta semana y durante el tiempo que sea necesario". La reunión con Attal se produce después de que el ministro francés de Agricultura anunciara el aplazamiento de un paquete de reformas largamente pospuesto.

"No tenemos previsto enviar a la Policía para dispersar a los manifestantes. En cualquier caso, estas son las instrucciones que he dado al gobernador y al director general de la gendarmería, porque no hay daños en esta zona, y confío en el Gobierno y en el trabajo tan importante que están haciendo con los agricultores, que lo están pasando mal en su vida profesional, y quiero asegurarles mi apoyo político. Les animo a que respeten la propiedad pública. Esto es aplicable a la inmensa mayoría de los agricultores", declara Gérald Darmanin, ministro del Interior de Francia.

Protestas de agricultores y profesionales del sector del transporte en otros países europeos

Problemas similares han llevado a los agricultores de otras naciones europeas a tomar medidas. Grupos compuestos por infinidad de tractores han paralizado el tráfico en Alemania y Rumanía, y los agricultores también han llevado a cabo protestas en los Países Bajos y Polonia. Los agricultores y transportistas rumanos no renuncian a sus reivindicaciones, se declaran insatisfechos con las medidas anunciadas por el Gobierno y protestan en las calles y las carreteras por decimotercer día consecutivo. En las afueras de Bucarest, la capital de Rumanía, transportistas y agricultores prosiguen con sus manifestaciones. Varias decenas de camiones y tractores seguían aparcados en el arcén de la carretera europea 85, en la localidad de Afumați.

Los manifestantes indican que no tenían motivos para ir al Parlamento, en la Plaza de la Constitución, donde se anunció una "concentración programada" que estaba aprobada por el Ayuntamiento de Bucarest. Era el segundo día de concentración, y nadie se presentó frente al Parlamento rumano. Los manifestantes afirman que permanecerán en las afueras de Bucarest hasta que se aprueben sus peticiones. Varias decenas de transportistas formaron un piquete a la entrada del puerto de Constanța Sud-Agigea. Están descontentos con las tasas que tienen que pagar, y se quejan de que tienen que esperar mucho tiempo para entrar en la terminal, y de que no cuentan con ningún tipo de servicios. Así, no tienen aparcamiento, ni duchas, en comparación con las instalaciones de infraestructuras similares en el extranjero.

El ministro rumano de Agricultura y Desarrollo Rural, Florin Barbu, anunció el lunes, en un debate con agricultores en Târgu Mures, que pedirá la dimisión del comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski. Una petición que pretendía llevar a cabo este martes, en el Consejo de Ministros del bloque comunitario.