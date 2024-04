Por Christina Thykjaer

Según una encuesta exclusiva de Ipsos para 'Euronews', un tercio de los europeos siente que su país no se beneficia de ser miembro de la Unión Europea.

Con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, la percepción que tienen los europeos de las instituciones de la Unión Europea y, sobre todo, de los políticos que las representan, se ha convertido en prioridad absoluta para el Ejecutivo de Ursula von der Leyen.

Según una nueva encuesta exclusiva de Ipsos para 'Euronews', sólo el 37% de los europeos considera que la Comisión Europea toma buenas decisiones, una cifra sobre la que hay que preocuparse, según el doctor en Periodismo y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Sergio Príncipe Hermoso.

"En los últimos cuatro o cinco años, la pujanza de formaciones políticas de carácter ultra han puesto la perspectiva de la Unión Europea muy en tela de juicio", cuenta a 'Euronews'.

El último ejemplo fueron las protestas de los agricultores, que durante semanas invadieron las capitales europeas y bloquearon carreteras y fronteras para exigir un cambio en las políticas comunitarias, en concreto, del Pacto Verde.

Las manifestaciones obligaron al Ejecutivo europeo, liderado por Ursula von der Leyen, a tomar medidas para calmar el descontento del sector. "Si un Estado, independientemente del signo político que tiene, me cuenta que tiene que poner en marcha una política que viene de Bruselas, ya eso me genera como la sensación de algo externo, de algo ajeno", señala el profesor.

"Y si luego veo a los agricultores protestando en las calles que están en contra de las políticas europeas, es muy fácil hacer ese nexo. Políticas que vienen de fuera. Agricultores descontentos", añade.

¿Una cuestión de élites?

En junio de este año, los ciudadanos de los 27 Estados miembros elegirán a sus representantes durante los próximos cinco años. Pero según la encuesta de Ipsos para 'Euronews', sólo un tercio de los europeos siente que su país se beneficia de ser miembro de bloque.

Según el experto, todavía se percibe a la Unión Europea como un contexto muy elitista, algo que no beneficia a sus instituciones. "Hay una percepción de élites contra otros intereses", afirma.

"Hay un foco poblacional donde realmente no hay mucha participación de las políticas de las instituciones comunitarias, donde no hay mucha comprensión. En eso, yo creo que la Unión Europea tiene que hacer un acto de profunda rebelión, es decir, pensar en qué mensajes está mandado a la población que no entienden", dice Príncipe Hermoso.

"La política comunitaria es muy complicada, incluso para expertos (…) Lo que no se comprende, no se comparte", afirma y añade que el papel de los periodistas y su formación en este ámbito es una de las claves para mejorar la comprensión de las decisiones y normas de las instituciones de la UE.

¿Desacuerdo o desconocimiento?

Las últimas encuestas y elecciones nacionales en los Estados miembros apuntan a un posible auge de la extrema derecha en los próximos comicios europeos. Según el docente, "hay ciertos grupúsculos de la ciudadanía de la Unión Europea que precisamente por firme convicción política (...) entienden que cuanto más lejos (estamos) de la Unión Europea, mejor".

"No se trata tampoco de vender la vía europea como si fuese siempre positiva, sino por lo menos de actitud crítica o de implicarse en la Unión Europea. Y creo que esa perspectiva no existe y no hay una información continuada", comenta.

Sin embargo, el experto ha subrayado que hay que profundizar en los datos de la encuesta de Ipsos para 'Euronews' para saber "si realmente se corresponden con aquellos que manifiestan un desconocimiento amplio de lo que implica la Unión Europea o bien que políticamente consideran que es así".

No es sólo un problema comunicativo

"No solo es una cuestión que se puede arreglar desde la perspectiva comunicativa. En este sentido, tenemos una administración del Ejecutivo comunitario en manos de Ursula von der Leyen que ha sido muy presidencialista y muy comunicadora para lo bueno y para lo malo. Otras veces no ha sido así", afirma el docente.

"Se ha conseguido generar una imagen o proyección de la Unión Europea en el rostro de Ursula von der Leyen que la gente identifica, pero no necesariamente significa que la gente comprende lo que dice, a quién representa o cuál es el rol que tiene que asumir. Hay tanta labor política, pedagógica, educativa y comunicativa que no es un problema fácil", nos explica.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, los líderes de la UE se han visto obligados a escuchar y a tener en cuenta las opiniones de los votantes, sobre todo de aquellos que han protestado contra las políticas comunitarias en los últimos meses, algo que, según el profesor, llega demasiado tarde.

"Muchas veces la Unión Europea se empieza a preguntar por estas cosas cuando hay unas elecciones o cuando efectivamente a lo mejor hay una ocasión donde es necesario. Y yo creo que es un trabajo que habría que hacer de una manera mucho más continua", señala y añade que esto también influye en la participación electoral.

Una sensación de agotamiento electoral

En las últimas elecciones europeas, que se celebraron en 2019, la participación electoral a nivel europeo se situó en el 50,6%. En España, esta cifra subió al 60,7%, una mejora significativa con respecto a las elecciones europeas de 2014, cuando se situó en el 43,8%, según cifras del Parlamento Europeo.

Este año, sin embargo, la participación podría verse afectada por el agotamiento electoral y la excesiva polarización en España, según Príncipe Hermoso. "Volvemos a esa idea de la sensación de que son unos comicios que pueden percibirse en algunos ámbitos de la política española como estrategias de castigo o de lo contrario", dice.

"Con respecto al Gobierno de Pedro Sánchez, parece que en las elecciones al Parlamento Europeo, puede entrar de nuevo esa perspectiva y el electorado ya se muestra cansado", afirma y añade que hay una sensación de "erosión, desinterés y desconexión entre tanta polarización, entre tanta bronca, entre comicios tras comicios que parecen más de lo mismo".

No obstante, el profesor hace hincapié en la importancia de que cada ciudadano use su voto en estas elecciones. "La Unión Europea será lo que los Estados miembros quieran que sea", asegura y dice que los ciudadanos "deberíamos exigir a nuestros representantes en Bruselas que efectivamente hagan un trabajo, sean cumplidores y expliquen a la ciudadanía qué están haciendo ahí".

Encuesta exclusiva para 'Euronews' Euronews

Ficha técnica de la encuesta:

La encuesta de Ipsos para 'Euronews' ha sido realizada en 18 países sobre muestras representativas de la población en edad de votar. Ha sido completada con investigaciones documentales en los nueve países restantes de la Unión Europea para representar las proyecciones de escaños en el Parlamento Europeo.

Los países encuestados representan el 96% de la población de la UE y el 89% de los asientos del Parlamento (640 sobre 720). Un total de 25.916 personas fueron entrevistadas entre el 23 de febrero y el 5 de marzo de forma online y por teléfono.