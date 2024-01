Por Fay Doulgkeri

El proyecto de ley permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero no contempla el derecho de las parejas homosexuales a tener un hijo.

El proyecto de ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo ha dividido tanto a los políticos como a la sociedad griega, incluso antes de que el Gobierno haya presentado todos los detalles de la ley, que supone un gran paso hacia la ampliación de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Grecia.

Sin embargo, mientras muchos aseguran que la ley corrigirá la "injusticia", otros piensan que el proyecto es un insulto a la familia tradicional. Las parejas del mismo sexo, que llevan años pidiendo el matrimonio igualitario, se muestran satisfechas con la propuesta del Gobierno. Por un lado, el proyecto de ley les concede el derecho a casarse, pero, por otro, se sienten confundidas sobre su derecho a tener hijos.

La ley no contempla el derecho a tener un hijo

Penny lleva años en una relación con otra mujer y han decidido tener hijos. Según su plan, se casarán, ya que ahora será legal en Grecia, y luego les gustaría utilizar el método de reproducción asistida para tener un hijo en común que portará su material genético.

Pero esto ya no sería posible porque la nueva ley no otorga a las parejas del mismo sexo el derecho a tener un hijo. Por tanto, la única posibilidad que tienen de tener un hijo es adoptar.

''Adoptar es un acto hermoso y estoy a favor de la adopción, pero en circunstancias (diferentes). Si estuviera sola y no pudiera tener un hijo, entonces me gustaría adoptar. Sin embargo, si con mi pareja tengo la oportunidad de tener nuestro propio hijo, ¿por qué no podemos hacerlo?", dijo Penny Moisiadou.

"¿Por qué tiene que haber esta discriminación? Si te casas, entonces el procedimiento cambia, la mentalidad cambia... ¿Pero qué es lo que cambia exactamente? Antes tenía derecho y ahora ya no", añadió.

Gestación subrogada

También existirá una prohibición similar para las parejas masculinas que quieran tener un hijo en común, ya que no podrán recurrir a la gestación subrogada. Sin embargo, si lo hacen en el extranjero, el niño será reconocido como suyo cuando vuelvan a Grecia.

Konstantinos Pantos es obstetra-ginecólogo y secretario general de la Sociedad Helénica de Medicina Reproductiva. Cree que, una vez que el Estado decida proceder al reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo, debe hacerlo de una forma más clara.

''Creo que todo debería hacerse de acuerdo con las normas y regulaciones, en lugar de hacer que estas parejas busquen vacíos legales. Por ejemplo, las mujeres homosexuales casadas pueden tener hijos aprovechando las lagunas jurídicas. Si se divorcian, pueden venir a un centro de reproducción asistida, tienen el hijo estando solteras, y luego volverán a casarse", dijo Pantos.

El Gobierno griego dice que está promoviendo el matrimonio igualitario en línea con su promesa electoral de poner fin a la discriminación de la comunidad LGBTIQ+. El debate público sobre el tema está en pleno apogeo y plantea interrogantes sobre sus aspectos políticos, sociales, éticos y legales.