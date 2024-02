Los críticos afirman que la polémica prohibición de la mendicidad en Luxemburgo, concebida para frenar la presencia de bandas organizadas, no es ni humana ni legal.

PUBLICIDAD

En una controvertida medida a la que se oponen activistas de derechos humanos y trabajadores con tareas humanitarias, Luxemburgo ha prohibido recientemente la mendicidad en las calles de su rica capital, que tiene el mismo nombre del país.

La nueva legislación fue introducida formalmente en la ciudad, donde viven más de 114.000 personas, el 15 de diciembre de 2023 por el recién nombrado ministro del Interior, Léon Gloden. Su predecesora, Tania Bofferding, se opuso ferozmente.

El Consejo Municipal de Luxemburgo la aprobó inicialmente en marzo de 2023, pero Bofferding impidió que la policía nacional aplicara la prohibición.Hace ahora aproximadamente un mes que la prohibición entró plenamente en vigor, el 15 de enero, tras una campaña de información en toda la ciudad.

En su sitio web, el Gobierno local escribe que la nueva legislación es consecuencia de un "aumento de la mendicidad y, en particular, de la mendicidad ejercida por bandas organizadas y la mendicidad agresiva". El objetivo de la prohibición es "salvaguardar el bienestar de los residentes y visitantes locales y proteger la actividad comercial local".

La prohibición sólo se aplica a determinadas zonas de la capital -calles comerciales, plazas públicas, aparcamientos y parques- entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche. Según la nueva legislación, los mendigos encontrados en las calles de la ciudad de Luxemburgo podríanpagar una multa de entre 25 y 250 euroso enfrentarse a varios días de cárcel si no pueden pagar.

Según Gloden, la prohibición está dirigida contra la "mendicidad agresiva organizada", mientras que los pobres y las personas sin hogar de la ciudad podrán seguir recibiendo ayuda de los servicios sociales y los albergues nocturnos.

Pero la prohibición ha suscitado una feroz oposición por parte de organizaciones benéficas, defensores de los derechos humanos y partidos de izquierda luxemburgueses, que calificaron la nueva legislación de inhumana y cuestionaron su legalidad. A principios de mes, los manifestantes salieron a las calles de la ciudad para condenar la medida.

¿Es la mendicidad un problema tan grave en Luxemburgo?

Claire, una arquitecta que vive cerca de la capital luxemburguesa, asegura que la mendicidad se ha hecho más patente en los últimos años, con más gente en la calle: "También he notado, y no creo que se limite a la capital, que hay más mendicidad organizada", explica a Euronews.

"Veías a gente que dejaban por la mañana y recogían por la tarde, siempre las mismas personas en las mismas esquinas", añadió. "Lisa, jubilada luxemburguesa, explica a Euronews que "en los últimos años se ha notado un aumento de las personas que viven en la calle, pero no creo que prohibir la mendicidad sea la solución".

"Deberíamos buscar la raíz de los problemas. Hace años que sabemos que en Luxemburgo hay una crisis de vivienda, pero no parece que haya voluntad política de crear viviendas asequibles para todos", recalcó.

Claire cree que la prohibición es "repugnante" y una "solución curita" a un problema más profundo: "Todo es por la cara y va a empeorar nuestro problema. Puedes ser un sin techo, pero no puedes mendigar en la calle", dijo.

"Los que mendigan son personas que lo han perdido todo en su vida", declaró a Euronews Luc, un profesor de Luxemburgo. "El debate no debería centrarse en permitir o no la mendicidad, sino en cómo ayudar concretamente a estas personas", remarcó.

¿Es legal prohibir la mendicidad?

Según más de 4.500 luxemburgueses que firmaron una petición para que el Parlamento debatiera la prohibición, ésta no es legal. La delegación local de Amnistía Internacional está de acuerdo.

"Existe una jurisprudencia clara del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el tema (de la mendicidad): en el caso Lacatus contra Suiza (2021), el Tribunal consideró que se había violado el artículo 8 del Convenio Europeo al imponer sanciones, como multas, a personas que mendigaban en la calle", declaró a Euronews Fernanda Pérez Solla, directora interina de Amnistía Internacional Luxemburgo.

"El Tribunal Europeo ha entendido que la mendicidad permite cubrir las necesidades básicas y que las personas en situación de vulnerabilidad tienen derecho, inherente a la dignidad humana, a satisfacer esas necesidades básicas a través de la mendicidad", señaló. "Además, la imposición de sanciones en estas circunstancias parece desproporcionada", prosiguió.

"Si entendemos que el derecho internacional de los derechos humanos, tal y como lo interpreta el tribunal europeo, no permite prohibir la mendicidad en general, Luxemburgo no tiene ninguna norma legal, por ejemplo, en el código penal, que la prohíba", indicó Pérez Solla.

"Es decir, aunque los ayuntamientos pueden adoptar reglamentos policiales, su contenido no debe contradecir la normativa de derechos humanos ni (la ausencia de prohibición en) la legislación nacional", añadió.

Tal y como están las cosas, la prohibición de la mendicidad sigue en un limbo jurídico. El Gobierno del país ha prometido seguir adelante con una serie de reformas previstas del Código Penal luxemburgués que deberían poner fin a la incertidumbre que rodea a la medida, pero hasta entonces la prohibición seguirá aplicándose en la capital.

PUBLICIDAD

Las reformas, según el Ejecutivo, no prohibirán la mendicidad a nivel nacional -lo que sería contrario a la legislación europea-, sino que darán más margen de maniobra a las autoridades municipales.