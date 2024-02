Trump gana a domicilio a Haley en las primarias de Carolina del Sur

Por Euronews

El magnate ganó las primarias del partido republicano con el 60% de los votos en el estado de la ex embajadora de las Naciones Unidas. Haley, sin embargo, ha confirmado que no se retira.

La carrera de Donald Trump por la primera posición del partido republicano para las elecciones presidenciales de noviembre continúa. El magnate ganó las primarias republicanas de Carolina del Sur el sábado, venciendo a la ex embajadora ante la ONU Nikki Haley en su estado natal por un amplio margen de 20 puntos.

Trump ha ganado todas las contiendas de gran peso para los delegados republicanos, lo que se suma a las victorias anteriores en Iowa, New Hampshire, Nevada y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Haley se enfrenta a una creciente presión para que abandone la carrera, pero ha asegurado que no irá a ninguna parte a pesar de perder el estado donde fue gobernadora de 2011 a 2017.

Trump gana con gran margen en Carolina del Sur

"Nunca he visto al Partido Republicano tan unido como ahora", dijo Trump, subiendo al escenario para su discurso de victoria momentos después del cierre de las urnas. Y añadió: "Puedes estar de fiesta durante unos 15 minutos, pero luego tenemos que volver al trabajo".

Las primarias de Carolina del Sur han sido históricamente un indicador confiable para los republicanos. En todas las primarias desde 1980, excepto una, el ganador republicano en Carolina del Sur se ha convertido en el candidato del partido.

La única excepción fue Newt Gingrich en 2012. Trump ha sido dominante en todo el estado, incluso liderando el condado de Lexington, que Haley representó en la legislatura estatal.

Haley : "No me voy a retirar"

Haley prometió permanecer en la carrera hasta al menos las primarias del 5 de marzo, conocidas como el 'Super Tuesday', pero no pudo hacer mella en el impulso de Trump en su estado natal, a pesar de celebrar un número mucho mayor de eventos de campaña y argumentar que las acusaciones contra Trump se interpondrán en su camino contra Biden.

Lo que vi hoy es la frustración de Carolina del Sur con la dirección de nuestro país. He visto la misma frustración en todo el país", dijo Haley una hora después de que Trump subiera al escenario y luego agregó: "No creo que Donald Trump pueda vencer a Joe Biden, dije a principios de esta semana que no importa lo que suceda en Carolina del Sur, seguiré postulándome. Soy una mujer de palabra".

El desafío entre Trump y Biden se acerca cada vez más

Trump y Biden ya están actuando como si esperaran enfrentarse en noviembre. La fuerza política de Trump también ha perdurado en Carolina del Sur a pesar de 91 cargos penales relacionados con sus esfuerzos por anular su derrota electoral de 2020 ante Biden, el descubrimiento de documentos clasificados en su residencia de Florida y las acusaciones de que pagó a Stormy Daniels por su silencio.

El primer juicio penal del expresidente comenzará el 25 de marzo en Nueva York, donde enfrenta 34 cargos de falsificación de registros de la compañía relacionados con el dinero oculto pagado a la estrella Stormy Daniels en las últimas semanas de la campaña presidencial de 2016.

Bidenganó las primarias demócratas de Carolina del Sur a principios de este mes y se enfrenta a un solo retador, Dean Phillips. El congresista demócrata de Minnesota ha seguido haciendo campaña en Michigan antes de las primarias demócratas, a pesar de tener pocas posibilidades de vencer a Biden.

Seguiremos monitorizando si la carrera por la Casa Blanca acaba con la pugna de Biden por parte del partido demócrata y Trump por parte del partido republicano.