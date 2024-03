Por Euronews

Tanto el candidato socialista, Pedro Nuno Santos, como el líder de la oposición, Luis Montenegro, han aprovechado la recta final de la campaña para reivindicar la igualdad de género.

El próximo domingo 10 de marzo, se espera que más de nueve millones de portugueses acudan a las urnaspara votar en las elecciones parlamentarias, que fueron convocadas de forma anticipada tras la dimisión del Gobierno socialista de António Costa en noviembre.

En la recta final de la campaña electoral, los dos principales candidatos centraron sus discursos en las mujeres, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.

En una entrevista concedida al canal de televisión pública portuguesa 'RTP', el nuevo líder de los socialistas, Pedro Nuno Santos, afirmó que quería seguir "valorando y defendiendo a las mujeres" e hizo un llamamiento a los votantes indecisos para acudir a las urnas.

En un mitin en el norte del país, Luís Montenegro, el líder de los socialdemócratas, que representa a la derecha en Portugal, afirmó que "la igualdad de género" es "un pilar fundamental de la igualdad de oportunidades".

1,6 millones de portugueses han votado desde el extranjero

La votación ya ha comenzado para algunos portugueses, ya que casi 1,6 millones de residentes en el extranjero han ejercido su derecho al voto por correo.

Por otro lado, el líder del partido de extrema derecha Chega, André Ventura, prometió no dejar entrar en Portugal al presidente brasileño si gana las elecciones. No obstante, ganar las elecciones no es un escenario realista para la extrema derecha portuguesa, aunque esta fuerza política ha ido ganando más votos.