Aunque el polémico 'influencer' podría estar temporalmente fuera de juego por sus problemas legales, ¿qué pasará con las ideas que Tate defendió?

A Andrew Tate, excampeón del mundo de kickboxing convertido en 'influencer' de las redes sociales, que en su día se proclamó con orgullo "misógino", se le siguen acumulando los problemas legales.

El lunes por la noche, Tate y su hermano Tristan fueron detenidos en Rumanía y se les entregó una orden de detención emitida por las autoridades británicas por acusaciones de "agresión sexual" en un caso que se remonta a 2012-2015.

Los hermanos -que tienen doble nacionalidad británica y estadounidense- han **rechazado las acusaciones.**Sin embargo, el caso civil británico contra Tate no es más que el último golpe legal para el 'influencer' de las redes sociales. En diciembre de 2022, fue detenido junto con su hermano y dos mujeres rumanas acusado de violación, trata de seres humanos y formación de una banda criminal para explotar sexualmente a mujeres.

Aunque la Fiscalía rumana le acusó formalmente de los cuatro cargos, Tate sigue negando cualquier delito.

Tate, que actualmente cuenta con 8,9 millones de seguidores en X, se ha convertido en una especie de icono de la "manosfera", término que engloba una red interconectada de sitios web, blogs y comunidades en línea donde grupos de hombres promueven la masculinidad tóxica y la misoginia.

Su objetivo suele ser luchar contra ideas progresistas como la igualdad de género

Cécile Simmons, directora de investigación del Instituto para el Diálogo Estratégico (ISD), con sede en Londres, explica a 'Euronews': "En un momento dado, cautivó la imaginación, porque se hizo viral con gran rapidez y consiguió atraer a los hombres hacia su visión del mundo." "Pero las visiones del mundo que seducen a estos hombres no van a desaparecer con él".

Una historia que empezó mucho antes de Tate

Aunque la misoginia tiene profundas raíces en la historia de la humanidad, la ideología ha encontrado recientemente terreno fértil en Internet, donde hombres a menudo descontentos pueden unir sus frustraciones y su ira contra el mundo y las mujeres.

"La manosfera, una colección de comunidades misóginas en línea, ha estado activa durante mucho tiempo en línea, aunque ha habido más conciencia de ellos desde 2016, cuando Donald Trump fue elegido", dijo Simmons. "En los últimos años, los 'influencers' han contribuido realmente a la generalización de las ideas misóginas, y Andrew Tate es uno de los mayores 'influencers'", añadió.

"Lo que le caracteriza es lo rápido que amasó los seguidores que consiguió, y lo hizo combinando misoginia y charlas de autoayuda, construyendo toda esta empresa comercial". Muchos observadores consideran que Tate ha capitalizado la misoginia en Internet y la ha llevado a la corriente dominante. Su omnipresente influencia continúa, especialmente entre los chicos jóvenes, a pesar de sus problemas legales.

En 2022, el mismo año en que Tate fue detenido en Rumanía, el 'influencer' fue deplorado en la mayoría de las redes sociales por sus mensajes tóxicos sobre las mujeres. Aunque sigue vetado en YouTube, TikTok, Instagram y Facebook, su perfil ha sido restablecido en X por Elon Musk y actualmente está activo.

Pero incluso cuando fue vetado en todas las redes sociales populares, su contenido siguió circulando en línea, dijo Simmons, citando un informe de 2022 que encontró que "sus fans seguían compartiendo su contenido y reenviando sus cosas."

Hay muchos Andrew Tate

Los problemas de Andrew Tate pueden ser un duro golpe para la manosfera, pero no es probable que sea su final. De hecho, podría ser una oportunidad para que otros influenciadores de la "píldora roja" alcancen la popularidad de la que él gozaba. Los 'influencers' de la píldora roja son aquellos que creen que el feminismo es perjudicial para los hombres, que los hombres son víctimas de un mundo centrado en la mujer y que tienen derecho al sexo, escribe la DSI.

El tipo de ideología defendida por Tate se está convirtiendo cada vez más en la corriente dominante, según Simmons. "Todo el mundo se centra en Andrew Tate porque fue muy importante durante un tiempo, pero cuando nos fijamos en él nos olvidamos de que hay un montón de otras personas ahí fuera con grandes plataformas que están vendiendo ideas bastante problemáticas", dijo.

Los sentimientos de frustración y rabia que sienten los hombres de todo el mundo por el nuevo papel que perciben en el mundo, y que fueron utilizados por Tate para reforzar su ascenso en las redes sociales, no han desaparecido, continuó Simmons. "Lo que hay que decir es que hay muchos Andrew Tate ahí fuera. Puede que no digan exactamente las mismas cosas, puede que no sean tan violentos, pero hay muchos 'influencers' que dicen algo parecido. Que las mujeres que van al gimnasio son promiscuas, que los hombres deberían controlar a sus mujeres".

"Creo que hay mucho resentimiento entre los hombres jóvenes, y creo que hay otros 'influencers' que ahora intentan aprovechar ese mismo descontento que utilizó Tate", añadió. "Otras personas están dispuestas a convertir esos sentimientos en armas. Y tenemos que encontrar soluciones para abordar esto".