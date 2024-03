El testimonio de una modelo víctima de desnudos generados con IA

Por Amandine Hess

El 98% de las imagenes sexuales ultrafalsas representan a mujeres. Y el 7% de los jóvenes belgas ya ha creado un desnudo generado por IA. Una reciente directiva de la UE ha adoptado normas más estrictas contra la ciberviolencia.

Ya había oído hablar de los 'deepnudes', los desnudos ultrafalsos, pero no era realmente consciente del problema hasta que me pasó a mí. Para mí era algo anecdótico que ocurría en la vida de otras personas pero no en la mía.

Recibí este mensaje:

Hola, Julia : ¿Con qué foto te sientes más identificada?

Escríbeme. Firmado: Anónimo Julia Modelo

El primer mensaje que recibí decía así: "Hola Julia. ¿Con qué foto te sientes más identificada?". Entonces, me puse a desfilar las fotos... Escríbeme. Firmado: Anónimo.

Desnudos con Inteligencia Artificial

Usando un software de inteligencia artificial, la persona me había quitado la ropa que llevaba encima. Y había quedado totalmente desnuda.

Fue muy extraño porque sabía que no era mi cuerpo, pero al mismo tiempo tenía la impresión de verme desnuda. Me sentía muy rara. es difícil de explicar.

Tenía miedo de que utilizaran ese desnudo para chantajearme y dañar mi imagen pública. Julia Modelo

La foto privada fue tomada directamente de una de mis antiguas cuentas de Instagram que era privada. Así que es alguien con quien potencialmente podría incluso haber hablado algún día.

Crear y compartir desnudos generados por IA es un delito contemplado por la legislación belga

Tenía miedo de que utilizaran ese desnudo para chantajearme y dañar mi imagen pública. Al día siguiente presenté una denuncia. La mujer policía que me atendió fue muy correcta. Le pregunté si había alguna posibilidad de que me llamaran para decirme si habían localizado al ciberdelincuente. Ella me dijo: "La Fiscalía está desbordada, así que hay muy pocas posibilidades." Recibí muchos comentarios de apoyo. La gente que me sigue es muy amable y atenta.

Las plataformas no están haciendo lo necesario

Es evidente que las plataformas no están haciendo lo necesario. Hace apenas unos días, un amigo me envió un TikTok titulado "¿Quieres ver a la persona que te gusta desnuda? Ven a esta aplicación". Estaba claro que era una estafa. Pero no entendía cómo con un título así la aplicación podía dejar pasar los vídeos sin poner un filtro.

Normas más estrictas contra la ciberviolencia

Una reciente directiva de la UE ha adoptado normas más estrictas contra la ciberviolencia.Eso está muy bien, pero es demasiado tarde. Esto debería haberse hecho antes de autorizar estas aplicaciones en el territorio europeo, comenta Julia.

El 98% de las imagenes sexuales ultrafalsas representan a mujeres

Julia les da un consejo a los jóvenes que se ven tentados de utilizar las herramientas de la IA para crear desnudos falsos: Piensa, toma conciencia, lee libros sobre el consentimiento, sobre el feminismo. Mantente ocupado en otra cosa que no sea desnudar a mujeres que no te han hecho nada.

Sé que no es fácil, pero hay que hablar sin miedo y denunciar los cibercrímenes. Julia Modelo

Y por otro lado, el consejo que les da a las víctimas es que hablen y denuncien los hechos. Sobre todo, no hay que callarse, no hay que avergonzarse. La vergüenza debe cambiar de bando.