Por Euronews con AP

Rusia planea evacuar a miles de niños de una región fronteriza argumentando que Ucrania la bombardea continuamente. Por su lado, Zelenski ha agradecido la ayuda ofrecida por sus aliados para seguir plantando cara al Kremlin.

Rusia planea evacuar a unos 9.000 niños de una región fronteriza porque Ucrania la bombardea continuamente, dijo un funcionario el martes, lo que refleja el creciente enfoque de Kiev en atacar objetivos detrás de una línea del frente que apenas se ha movido en los últimos meses.

Los niños serán trasladados desde la región de Belgorod, más al este, lejos de la frontera con Ucrania, dijo el gobernador de la región, Vyacheslev Gladkov. El anuncio se produjo un día después de que el presidente ruso Vladimir Putin dijera que el Kremlin quiere crear una zona de amortiguamiento para ayudar a proteger las regiones fronterizas de los ataques ucranianos de largo alcance y las incursiones transfronterizas durante más de dos años después de la guerra en Ucrania.

Ucrania intenta desestabilizar las regiones fronterizas rusas

Ucrania ha utilizado cada vez más su potencia de fuego de largo alcance para atacar refinerías y depósitos de petróleo en las profundidades de Rusia y ha tratado de desestabilizar las regiones fronterizas rusas, ejerciendo presión política sobre Putin.

Además, los opositores rusos a Putin y al Kremlin con base en Ucrania han lanzado redadas transfronterizas. Putin discutió las incursiones transfronterizas durante una reunión el martes con altos funcionarios del Servicio Federal de Seguridad, el FSB.

Las zonas civiles de Belgorod han sido azotadas por los combates. Según Gladkov, sólo en la última semana murieron 16 personas y 98 resultaron heridas. El sábado ordenó el cierre de los centros comerciales hasta el lunes y de las escuelas hasta el martes debido a la situación de seguridad.

Esta evacuación infantil es una de las más grandes hasta la fecha

La evacuación planificada de niños es una de las mayores anunciadas públicamente en la región de Belgorod desde que comenzó la guerra en febrero de 2022. Alrededor de 1.000 personas, incluidos niños y sus familias, fueron evacuadas a otras regiones rusas en junio pasado, y ha habido otros informes esporádicos de evacuaciones durante el año pasado.

No está claro si los adultos acompañarían a los niños según la última orden de evacuación. De ser así, el número total de evacuados podría ser mucho mayor. Unas 600 personas se encontraban el lunes en alojamiento temporal después de haber sido evacuadas de sus hogares, dijo Gladkov.

Tres personas resultaron heridas el martes en un ataque aéreo desde Ucrania en la región de Belgorod, dijo Gladkov, incluido un joven de 14 años a quien le amputaron parte de un miembro. Su madre también resultó gravemente herida en el ataque, dijo. El día anterior, cuatro miembros de una misma familia murieron en un ataque a la aldea de Nikolskoe en Belgorod, según Gladkov. Una abuela, una madre, su pareja y un hijo de 17 años murieron después de que un misil impactara su casa, dijo.

Cualquier acción militar es la consecuencia directa de la agresión ilegal y no provocada de Rusia contra Ucrania Dmitro Kuleba Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania

No ha sido posible verificar de forma independiente las afirmaciones de ninguna de las partes sobre el campo de batalla. Ucrania no suele comentar directamente sobre los ataques en suelo ruso. Dmitro Kuleba dijo el martes que cualquier acción militar allí era "la consecuencia directa de la agresión ilegal y no provocada de Rusia contra Ucrania" cuando las fuerzas del Kremlin lanzaron su invasión a gran escala.

Dos drones ucranianos fueron derribados durante la noche sobre Belgorod y otro sobre la vecina región de Voronezh, dijo el Ministerio de Defensa ruso, que no dio detalles de daños o heridos. Mientras tanto, Rusia utilizó misiles S-300 para atacar la ciudad de Selydove en la región oriental de Donetsk en Ucrania durante la noche. Cuatro personas resultaron heridas y casas y automóviles sufrieron daños, dijo la fiscalía regional. El lunes, los ataques rusos en la región de Donetsk mataron a una persona e hirieron a otra, según Vadym Filashkin, gobernador regional.

Zelenski pide más sistemas de defensa aérea y agradece a sus socios la ayuda en la lucha de Ucrania contra Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, instó el martes a los socios occidentales de Ucrania a suministrar rápidamente más sistemas de defensa aérea e ilustró la magnitud del desafío que enfrentan las fuerzas de Kiev. Dijo que en lo que va de mes, Rusia ha utilizado 130 misiles de diversos tipos, más de 320 drones Shahed y casi 900 bombas aéreas guiadas para apuntar a varias regiones de Ucrania.

Ucrania ha aumentado su producción de defensa y planea alcanzar niveles no vistos desde que el país obtuvo su independencia durante el colapso de la Unión Soviética en 1991, según Zelenski. Pero todavía depende en gran medida del apoyo occidental, que ha disminuido en los últimos meses.

La ayuda estadounidense, atascada por los trámites del Congreso

Kuleba, el ministro de Asuntos Exteriores, dijo que los países europeos están ampliando su producción y compras militares para proporcionar más ayuda, mientras que el apoyo adicional de Estados Unidos está atascado en el Congreso. "Nos ayuda a llenar el vacío creado por el retraso en las decisiones de Estados Unidos", dijo sobre el impulso europeo. "No resuelve el problema por completo, pero ayuda a mantener la presión" sobre Rusia.

Mientras tanto, el martes, el almirante Alexander Moiseyev fue presentado como el nuevo jefe interino de la Armada rusa durante una ceremonia en una base naval en Kronstadt, en el Golfo de Finlandia. Los medios rusos informaron la semana pasada que el anterior jefe de la marina, el almirante Nikolai Yevmenov, había sido despedido y reemplazado por Moiseyev, el comandante de la flota del norte de la marina.

El reemplazo de Yevmenov se produjo tras una serie de ataques exitosos por parte de drones y misiles ucranianos contra la flota rusa del Mar Negro que obligó a Moscú a limitar sus operaciones navales en la región.