Por Euronews

El jugador ha sido víctima de insultos por su color de piel, en varias ocasiones, durante los partidos y fuera de los estadios, desde que se unió al Real Madrid en 2018.

Avalancha de apoyo a Vinícius Júnior tras romper a llorar en la conferencia de prensa previa al partido amistoso entre España y Brasil, en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. El internacional brasileño del Real Madrid no pudo contener las lágrimas mientras hablaba sobre la actitud racista de algunos aficionados en el mundo del fútbol. El jugador ha sido víctima de insultos por su color de piel, en varias ocasiones, durante los partidos y fuera de los estadios, desde que se unió al club merengue en 2018. Vinícius juega como visitante en su feudo madridista; forma parte de la 'Seleçao' que se enfrenta al combinado español en un encuentro organizado bajo el lema antirracista 'una sola piel'.

El racismo quita a Vinícius las ganas de jugar al fútbol

Profundamente afectado por la situación, el jugador ha declarado que el racismo "reduce sus ganas de jugar". El astro 'merengue' ha señalado que lo pasa mal cuando sale al terreno de juego, debido a los insultos racistas que ha sufrido en España. Así, ha manifestado que solamente quiere jugar al fútbol, y que quiere hacer todo lo posible por su equipo y por su familia, y para que la gente de color no sufra nunca más.

"Llevo mucho tiempo observando esta situación, y cada vez que ocurre me siento más triste, y tengo menos ganas de jugar", explicó. "Desde la primera vez que me quejé del racismo en España, la situación no ha hecho más que empeorar... Me insultan por el color de mi piel, para tratar de que no juegue bien", dijo. Así, añadió que España "no es un país racista", pero sí "hay muchos racistas... muchos de ellos en los estadios de fútbol."

Jugador de encomiable talento, algunas de las notables actuaciones de Vinícius sobre el césped, se han visto eclipsadas por el aspecto extradeportivo. El futbolista ha tenido varios encontronazos con jugadores rivales y con algunos aficionados, que no le perdonan un comportamiento que ellos califican de prepotente, en el terreno de juego. Convencido de sus ideas y a favor de la igualdad en la sociedad, el brasileño se ha convertido en un icono de la lucha contra el racismo en el fútbol en España.