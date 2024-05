La presidenta de Georgia afirma en una entrevista exclusiva con 'Euronews' que vetará la resolución. El Parlamento podría, a su vez, revocar su decisión. Salomé Zourabichvili dice también que no hay "influencia rusa en Georgia".

PUBLICIDAD

La presidenta de Georgia,Salomé Zourabichvili, va a vetar la Ley de Influencia Extranjera, popularmente conocida como 'ley rusa' por su similitud a una normativa aprobada por el Kremlin en Rusia que supone un mayor control de los medios de comunicación y a las empresas extranjeras.

Zourabichvili atiende a 'Euronews' en una entrevista exclusiva después de que el Parlamento del país diera luz verde a la norma y cuando las calles se han sumido en protestas y violencia policial.

"El veto será anulado"

No obstante, la presidenta es consciente de que el veto puede no tener un efecto definitivo. "El veto será anulado o será modificado", ha dicho. Y mira hacia el futuro: "Ahora lo importante es seguir adelante con las elecciones", afirma.

Los próximos comicios parlamentarios tendrán lugar en el mes de octubre y Zourabichvili los considera un referéndum sobre el rumbo que debe tomar el país. "A través de las elecciones tendremos un referéndum sobre Europa", afirma.

Vamos a retomar el camino, pero es importante hacerlo a través de las elecciones Salomé Zourabichvili Presidenta de Georgia

"Así es como tenemos que ver estas próximas elecciones, que no pueden ser unas elecciones normales, deben servir para detener esta desviación. Vamos a retomar el camino, pero es importante hacerlo a través de las elecciones", explica Salomé Zourabichvili.

Esta ley podría amenazar los planes de Georgia de ingresar en la Unión Europea. Muchos líderes de la Unión la han criticado duramente. "La Unión Europea debe decir muy claramente qué aspectos tendrá en cuenta la elección de Georgia".

Zourabichvili se ha pronunciado también sobre las sanciones comunitarias, haciendo una importante distinción. "Hay que diferenciar entre sanciones individuales y sanciones contra el país, el país no será sancionado hasta que se conozca su respuesta en las urnas", afirma.

Para Zourabichvili, en Georgia no hay "influencia rusa", sino "maniobras" por parte de ciertos dirigentes. Recurre a la historia para entender lo que este conflicto significa para ellos.

Décadas de ocupación rusa

"Este país ha vivido al menos tres guerras y décadas de ocupación rusa, por no decir un siglo", señala. "El 20% de su territorio está ocupado, y no pasa un día sin que se tomen rehenes o se prohíba prácticamente la lengua georgiana" dice. "Los derechos humanos, incluidos los de los no georgianos, se violan a diario", denuncia en 'Euronews'.

Georgia lleva más de un mes con las calles incendiadas. No dejan de sucederse manifestaciones contra la 'ley rusa'. Muchas de estas movilizaciones las convoca la oposición así como ONGs y medios de comunicación. La presidenta del país ha denunciado en 'Euronews' la violencia de las fuerzas del orden contra los manifestantes.

"Estos actos de brutalidad no son obra de la Policía, que se comporta como cualquier otra fuerza policial, son obra de las fuerzas especiales que tienen registro policial pero no identificación. Así que no es posible investigar ni indagar sobre los autores de la brutalidad", lamenta.