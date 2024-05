La violencia política aumenta en Europa

Por euronews

El ataque del miércoles contra el primer ministro eslovaco marca un alarmante punto de inflexión. Desde hace varios años, los Estados miembros de la UE observan un aumento de actos de violencia política de cada vez más gravedad.

El clima político general con una progresión de extremos, de derecha a izquierda, y la proximidad de las elecciones europeas son paralelos a estos hechos, pero las raíces del mal son más profundas.

Eric Maurice, investigador del Centro de Política Europea, asegura en Bruselas: "Es cierto que, por un lado, vemos en los resultados electorales un aumento de las fuerzas extremas, radicales, de derecha y de izquierda, con un lenguaje político cada vez más desinhibido, en la violencia verbal, en los ataques publicitarios y el debate político. Y luego una radicalización, una polarización de la sociedad y una dificultad para debatir con adversarios políticos que muy a menudo se convierten en enemigos".

Los actos violentos se duplican en Alemania

Desde principios de año, Alemania ha sufrido 22 ataques, incluido el reciente al eurodiputado socialdemócrata Matthias Ecke.

La violencia física o verbal contra funcionarios o representantes electos casi se ha duplicado en cinco años en Alemania. Según la Policía Federal alemana, el año pasado se cometieron 2.790 delitos.

Un 30% más de agresiones en Francia cada año

El fenómeno es idéntico en Francia. Según el Ministerio del Interior, en 2022 se registraron 2.265 denuncias, un aumento del 32% respecto a 2021. Y según las autoridades, el año 2023 es aún más preocupante ya que se registran 2.387 ataques, en ocasiones violentos, durante el año.

Los orígenes de esta violencia son muy variados. Eric Maurice, investigador del Centro de Política Europea de Bruselas explica: "En el fondo, también están las condiciones sociales en las que se desarrolla esta atmósfera. ¿Por qué muchos ciudadanos, muchas personas son sensibles a la desinformación o al menos a las teorías de conspiración, por ejemplo? Es porque ya no confían en las autoridades. ¿Por qué no ¿Ya no tienen confianza en las autoridades? Esa es una cuestión muy compleja. Está el sentimiento de vulnerabilidad, está el hecho de que no se sienten considerados por las autoridades. Puede ser su situación económica personal, puede ser su situación personal o cosas mucho más íntimas pero que se traducen en desconfianza hacia la humanidad y las autoridades."

El peligro para la democracia europea vendría también por el hecho de que cada vez más ciudadanos se niegan a involucrarse en política general o incluso a tener voz propia en intervenciones en asuntos de su propia comunidad por miedo a esta violencia. Un estudio de los habitualmente olvidados datos de abstención en cada convocatoria electoral ayudaría a profundizar en las causas.