En una entrevista exclusiva con 'Euronews', Vistisen afirma que "no hay más división política" entre las facciones políticas de Meloni y Le Pen de la que hay dentro de otros grupos políticos mayoritarios.

PUBLICIDAD

Anders Vistisen, líder del ultraderechista grupo Identidad y Democracia confía en que las dos facciones más derechistas del Parlamento Europeo formen un bloque unido en la próxima legislatura.

En una entrevista concedida el martes en exclusiva a 'Euronews', Vistisen declaró que cree que no existe ninguna fisura política sustancial entre su formación, Identidad y Democracia (ID), que alberga al Agrupación Nacional de Marine Le Pen, la Lega italiana y la Alternativa para Alemania (AfD), y los nacionalistas Reformistas y Conservadores Europeos (ECR), considerados ligeramente menos duros que sus homólogos de ID.

ECR incluye a partidos como el español Vox y el polaco Ley y Justicia (PiS). También incluye a los Hermanos de Italia de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y al Partido Democrático Civil (ODS) del primer ministro checo, Petr Fiala, que han sido considerados como posibles socios del PPE de Ursula von der Leyen tras las elecciones de junio, en una señal de que se va a terminar con el cortafuegos que tradicionalmente ha aislado a los partidos de extrema derecha.

"En mi opinión, lo que está mal es que haya dos grupos a la derecha, y creo que eso tiene más que ver con grandes personalidades, en algunos de los partidos más grandes, que con diferencias políticas", indicó a 'Euronews' Vistisen, miembro del ultraderechista Partido Popular de Dinamarca.

"No hay más división política entre ID y ECR que la que se puede ver dentro del PPE, el S&D o los partidos del grupo Renovar Europa, por ejemplo".

A la pregunta de si cree que ambos grupos podrían formar un bloque unido en el Parlamento Europeo, Vistisen respondió: "Creo que lo veremos algún día. Creo que, quizá, no solamente después de estas elecciones, sino que las elecciones presidenciales francesas que se celebrarán en 2027, podrían representar un momento muy interesante".

Vistisen expresó su opinión apenas unas horas antes de que estallara una crisis en su partido, ya que Agrupación Nacional de Marine Le Pen indicó que dejaría de sentarse con Alternativa para Alemania (AfD) en el Parlamento Europeo por los comentarios nazis realizados por el principal candidato electoral de AfD, Maximilian Krah, lo que provocó la repentina dimisión de Krah de la Ejecutiva Federal del partido.

Tras hablar con 'Euronews', Vistisen publicó en la plataforma de medios sociales X que Krah, que seguirá siendo el candidato principal de la AfD en las elecciones de junio, había "demostrado con sus declaraciones y acciones que no pertenece al grupo ID".

"Si la AfD no aprovecha la situación y se deshace de Krah, la posición del DF (Partido Popular de Dinamarca) es que la AfD debe abandonar el grupo ID", añadió Vistisen.

Sin embargo, cuando los periodistas de 'Euronews' le preguntaron horas antes si las profundas divisiones dentro de su partido ID y la creciente insatisfacción con las posturas cada vez más extremistas de AfD podrían llevar a los partidos miembros a intentar pasarse al grupo ECR, Vistisen defendió la unidad de su partido.

"No, realmente no lo veo así. Creo que se trata de un relato un poco falso", dijo.

Vistisen afirmó que en el grupo competidor de extrema derecha, ECR, se aprecian divisiones más profundas, especialmente en lo que respecta a su postura sobre Ucrania, y añadió que el PiS polaco, que sotiene incondicionalmente el apoyo sin trabas de la UE a Ucrania, había invitado tanto a Agrupación Nacional como al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, a formar parte de su grupo europeo a pesar de su escepticismo respecto al apoyo militar a Ucrania.

Una fuente de Agrupación Nacional señaló a 'Euronews' que el partido de Le Pen está a favor de unirse al mismo grupo que el Fidesz de Viktor Orbán, que actualmente no pertenece a ningún grupo político europeo después de que se viera obligado a abandonar el PPE, de centro-derecha, en 2021.

Vistisen no cobra de la sancionada 'Voice of Europe'

La última debacle se produce después de múltiples polémicas en torno a AfD que han creado tensión en el grupo ID. En enero, altos cargos de AfD se habrían reunido con grupos neonazis para discutir planes de deportación de millones de inmigrantes, incluidos algunos con ciudadanía alemana, lo que provocó malestar en su familia europea, según fuentes de 'Euronews'.

Los dos nombres que encabezan las listas electorales de la AfD para las elecciones de junio también están relacionados con las investigaciones en curso sobre injerencias extranjeras en el Parlamento Europeo, incluida una supuesta operación pro-Kremlin sospechosa de pagar a eurodiputados en activo para que difundieran propaganda rusa.

El asistente parlamentario de Maximilian Krah fue detenido el mes pasado bajo sospecha de espiar para China, mientras que Petr Bystron está acusado de recibir hasta 20.000 euros en efectivo de Rusia, en el marco de una amplia investigación sobre una presunta operación de influencia pro-Kremlin.

Vistisen admitió que "siempre le preocupan las influencias externas", y prometió que si las investigaciones declaraban culpables a los candidatos y la AfD no suspendía su afiliación, la oficina de su partido europeo tomaría cartas en el asunto.

Al mismo tiempo, defendió la decisión de no tomar medidas inmediatas ante las perjudiciales acusaciones de injerencia extranjera en el seno de su partido.

PUBLICIDAD

"El señor Krah pasó por el órgano de ética del Parlamento Europeo, y no recomendaron ninguna de las sanciones a su disposición", alegó Vistisen.

"Así que, si sus oponentes políticos no recomendaron una sanción, es muy difícil para nosotros, como grupo político, sancionar con estos antecedentes, pero me alegro mucho de que la AfD ya haya estipulado que si estas acusaciones tienen algo de cierto, entonces, ellos mismos suspenderían su afiliación a la AfD y, por tanto, tampoco sería miembro del grupo ID".

La empresa en el centro de la investigación, dirigida por el fiscal belga, es 'Voice of Europe', que ahora está en la lista negra de la Unión Europea.

A la pregunta de si le pagaron por una entrevista individual que concedió a 'Voice of Europe' a principios de año, Vistisen lo negó rotundamente.

"No, por supuesto que no. Esa entrevista se preparó con la misma premisa que esta entrevista. Me pidieron que concediera una entrevista y accedí. Ese es mi trabajo como político", respondió Vistisen.

PUBLICIDAD

"Tengo un historial impecable cuando se trata de ser firme con Rusia, firme con China. ¿Nadie ha dudado de ello? Así que, a veces, estas acusaciones también se utilizan, por supuesto, con fines políticos. Creo que se puede ser, fácilmente, sin difundir noticias falsas".

La falta de apoyo de la UE deja a Ucrania sin una oportunidad de luchar

Vistisen también criticó duramente a la Unión Europea por lo que calificó como su "incapacidad para dar un paso al frente" a la hora de proporcionar a Kiev la ayuda y el equipamiento militar que necesita para resistir la invasión rusa.

"Yo cuestionaría la percepción de que Europa ha sido muy proucraniana", explicó. "Cuando se trata de acciones concretas, va a la zaga. Así que, no. Si los estadounidenses no estuvieran para ayudar a los ucranianos, la guerra estaría perdida para ellos, porque Europa no ha dado un paso al frente", añadió.

"Creo que si Ucrania debería tener una oportunidad de luchar para hacer retroceder a Rusia, a través de las fronteras desde antes de la invasión rusa de Crimea, la ayuda militar se está quedando demasiado corta y llega demasiado tarde, por desgracia."

También afirmó que la UE ha comprometido menos ayuda militar a Ucrania que el Reino Unido, a pesar de que la ayuda militar del bloque asciende a la asombrosa cifra de 33.000 millones de euros, frente a los 7.600 millones de libras esterlinas (unos 8.900 millones de euros) de ayuda militar del Reino Unido.

PUBLICIDAD

No obstante, desdeñó la posibilidad de que Ucrania se incorpore al bloque comunitario como Estado miembro de pleno derecho, alegando que los líderes de la UE intentan imponer plazos para acelerar la adhesión de Kiev.

"Son las mismas fuerzas que se quejan del Estado de derecho en Hungría, las que ahora pretenden que aceleremos un procedimiento en el que estamos dejando entrar a países con un historial mucho peor, en lo que se refiere a muchos de estos criterios de referencia, que lo que se ha visto en la Hungría de Orbán", afirmó Vistisen.