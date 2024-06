La manifestación, celebrada pocos días antes de las elecciones europeas, carece del apoyo de la principal organización de agricultores y ganaderos, Copa-Cogeca.

En un campo alejado del centro de la ciudad de Bruselas y de las instituciones europeas se han dado cita, de nuevo, tractores y agricultores para protestar contra las normas mediambientales europeas con manifestantes procedentes de Polonia, Países Bajos o Francia.

La organización, Fuerza para la Defensa de los Agricultores, esperaba la presencia de entre unas 15.000 y 20.000 personas pero finalmente el espacio ha contado con unas 2.000. Según la policia belga, se han reunido unos 500 tractores en la inmediaciones del famoso Atomium.

Uno de los posibles motivos ha sido el respaldo de políticos y grupos de extrema derecha. Algo que Sieta van Keimpema, una de las portavoces niega. "Es una mentira que hemos oído una y otra vez", apunta la neerlandesa. Argumenta que todo ha sido organizado y financiado por su grupo agrícola que había exigido a los participantes no comportarse de forma violenta y no beber alcohol. "No hay política en esta protesta y no hay nada extremista salvo la gente que miente", defiende van Keimpema.

Pero la lista de oradores muestra una imagen diferente con discursos de políticos de partidos de extrema derecha como el flamenco Vlaams Belang o el polaco PiS. La principal organización de agricultores de la UE, Copa-Cogeca, se ha desvinculado del evento y apunta a que ninguno de sus miembros ha participado en él.

Para los Verdes Europeos también es motivo de preocupación y así lo han defendido en un comunicado remitido a la prensa este martes por la mañana. "La extrema derecha ha estado alimentando a los agricultores con la mentira de que Europa, y el Pacto Verde, son los culpables de sus penurias", aseguraba el candidato principal del partido y eurodiputado Bas Eickhout.

Recientemente, y en medio de las protestas agrícolas, la Comisión Europea rebajó las demandas mediambientales del Pacto Verde Europeo y retiró una nueva leyque iba a reducir el uso de los pesticidas en el sector. Pero para los agricultores "no es suficiente", explica el secretario general de Coordinación Rural, el francés Christian Convers. "Ha habido algunos pequeños cambios que estamos obligados a señalar, pero de momento, a estas alturas, no tienen ningún sentido económico".