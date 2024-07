Cuándo y dónde se puede aplicar la medida, por qué se ha decidido... Reacciones de los ciudadanos, que señalan que en Europa se está reduciendo la jornada laboral

El nuevo marco laboral, que ha entrado en vigor este 1 de julio de 2024, permite a más empresarios griegos acceder a la jornada laboral de seis días para sus empleados.

La ley estipula que las empresas que operen de forma continua, (que presten servicios 24 horas al día, siete días a la semana), o las que aleguen una excesiva carga de trabajo, algo que tendrán que demostrar a la Inspección de Trabajo en caso de que se realice una auditoría, pueden pedir a sus empleados que trabajen seis días a la semana.

La medida no se aplica al turismo ni a la hostelería, donde ya se trabaja seis días con condiciones especiales. Una trabajadora de un servicio de comidas explica que "Lo primero son las necesidades de cada persona, pero también qué fuerzas tiene para trabajar seis días. Sabemos que en Europa se están contemplando jornadas de 36 horas, y menos. Estamos retrocediendo 50 años, hasta la jornada de seis días. Estoy totalmente en contra, pero si tu empleador dice "esto es todo, y nada más", no puedes hacer nada al respecto. Esto es Grecia".

Si se acepta la jornada laboral de seis días, el trabajador cobrará un 40% más por el sexto día de trabajo. Si este día es domingo o festivo, el incremento alcanzará el 115%. "Yo no lo haría. Me parece un error adoptar ese enfoque. La Organización Mundial de la Salud nos dice que 40 horas de trabajo a la semana ya es demasiado. Vemos que la carga de trabajo está disminuyendo en algunos países de Europa. Para mí, la semana laboral de seis días es inaceptable, y no debemos permitir que se imponga bajo ningún concepto", explica otra persona a 'Euronews'.

El objetivo del Ministerio de Trabajo es apoyar a las empresas que tienen dificultades para encontrar personal para los turnos rotativos. El objetivo del Gobierno griego es, también, luchar contra el trabajo no declarado, ya que muchos empleados trabajaban ya seis días sin que esto constara en el sistema ERGANI.

Como señalan la mayoría de los economistas, el mayor problema de la economía griega no es el total de horas trabajadas por los trabajadores, sino la productividad de ese trabajo. "Estamos volviendo a tiempos de décadas anteriores. No tienen nada que ofrecer. Esta medida no resolverá el problema de las empresas que no tienen personal suficiente. No estoy de acuerdo con la medida, y de ninguna manera aceptaré trabajar así. Además, ya he cambiado de sector para conciliar mejor la vida laboral y familiar", se quejan los trabajadores griegos.

Según datos de la Comisión Europea, la productividad nominal del trabajo por hora trabajada en Grecia es aproximadamente un 40% inferior a la media europea. A ello contribuyen varios factores: la falta de inversión, sobre todo en nuevas tecnologías, una mano de obra sin la cualificación necesaria y un alto nivel de burocracia que lastra el espíritu empresarial.

Productividad laboral nominal por hora trabajada en EPA. https://urban.jrc.ec.europa.eu/

Las cifras de Eurostat para 2023 muestran que la semana laboral media en Grecia es de 39,8 horas, la más alta de la Unión Europea, seguida de la jornada laboral de Polonia y la de Chipre. La media europea es de 36,1 horas semanales, mientras que los Países Bajos tienen la jornada laboral más baja, con 32,2 horas semanales.