Decenas de miles de manifestantes invadieron las calles de Venezuela para apoyar a la líder de la oposición y al candidato a la presidencia, Edmundo González. Machado dijo que la coalición opositora ha obtenido más del 84% de las actas de escrutinio. Maduro dice que hay un golpe de estado en marcha.

Las críticas al presidente Nicolás Maduro venezolano arreciaron el martes, un día después de que las autoridades electorales lo declararan ganador en unas elecciones presidenciales que la oposición asegura haber ganado por goleada.

La líder opositora María Corina Machado, desde lo alto de un camión en la capital, Caracas, pidió al Consejo Nacional Electoral, leal al partido gobernante, que haga públicas las actas de escrutinio elaboradas por cada colegio electoral, preguntando "por qué no las publican".

Machado dijo que la coalición opositora ha obtenido más del 84% de las actas de escrutinio y que confía en que el candidato opositor Edmundo González haya sido elegido para ser el nuevo presidente en las elecciones del domingo.

"Lo único que estamos dispuestos a negociar es la transición pacífica", dijo Machado mientras la multitud coreaba: "¡No tenemos miedo!"

Mientras miles de personas se manifestaban en toda Venezuela, el candidato opositor Edmundo González anunció el lunes que su campaña tiene las pruebas necesarias para demostrar que ganó las disputadas elecciones del país, cuya victoria las autoridades electorales dieron al presidente Nicolás Maduro.

González y la líder opositora María Corina Machado dijeron a periodistas que las actas de escrutinio de las elecciones del domingo, muestran a González con más del doble de votos que Maduro. Ambos llamaron a la calma a los ciudadanos, algunos de los cuales protestaron en las horas posteriores a la proclamación de Maduro como ganador, y les invitaron a concentrarse pacíficamente a las 11 de la mañana de este martes para celebrar los resultados.

"Les hablo con la tranquilidad de la verdad", dijo González mientras decenas de simpatizantes vitoreaban frente a la sede de campaña en la capital, Caracas. "Tenemos en nuestras manos las actas de escrutinio que demuestran nuestra victoria categórica y matemáticamente irreversible".

Por su parte los líderes del Gobierno venezolano intensificaron sus ataques contra sus oponentes el martes, con algunos sugiriendo que el líder más influyente de la oposición y un candidato presidencial fueran arrestados, mientras que los países extranjeros, incluido el aliado clave Brasil y los EE.UU., denunciaron una falta de transparencia en las disputadas elecciones presidenciales.

El presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador por un Consejo Nacional Electoral que le es leal a él y al partido gobernante, los ataques, que fueron transmitidos por la televisión nacional, siguieron a la sorpresiva publicación por parte de la oposición de datos detallados de la votación que, según dijo, muestran que Edmundo González ganó por una aplastante mayoría.

El Consejo Electoral no ha hecho públicos los resultados de los centros de votación, que proceden de las actas que las más de 30.000 máquinas de voto electrónico imprimen tras el cierre de las urnas. No está obligado a hacerlo, pero en elecciones anteriores ha publicado las cifras en línea en cuestión de horas.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acordaron el martes que Venezuela debe hacer públicos los datos detallados de la votación presidencial del domingo.

Biden y Lula -un aliado de Maduro- "coincidieron en la necesidad de que las autoridades electorales venezolanas divulguen de inmediato datos completos, transparentes y detallados de la votación a nivel de los colegios electorales", según un comunicado de la Casa Blanca que resume la llamada telefónica entre ambos líderes.

El resultado "representa un momento crítico para la democracia en el hemisferio", dijeron los presidentes.

"Las elecciones no pueden considerarse democráticas"

El Centro Carter dijo que no pudo verificar los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela, culpando a las autoridades por una "completa falta de transparencia" al declarar ganador a Nicolás Maduro sin proporcionar ningún recuento de votos individuales.

La declaración del martes por la noche por el grupo con sede en Atlanta es quizás el más duro reproche hasta ahora del proceso electoral caótico de Venezuela, ya que proviene de uno de los pocos grupos externos invitados por el gobierno de Maduro para observar la votación.

"El hecho de que la autoridad electoral no anunciara los resultados desglosados por colegio electoral constituye una grave violación de los principios electorales", dijo el Centro Carter. El grupo, que contó con una misión técnica de 17 expertos repartidos en cuatro ciudades de Venezuela, añadió que las elecciones no cumplieron con los estándares internacionales y "no pueden considerarse democráticas".