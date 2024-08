Por Euronews

Antes de que los triatletas nadaran en el Sena, las pruebas de calidad del agua detectaron repetidamente niveles inseguros de E. coli y otras bacterias peligrosas que acechaban bajo la superficie.

Los residentes y turistas de París han estado sopesando si se bañarían o no en el río Sena. El debate se produce tras varios días de retrasos e incertidumbre sobre la calidad del aguadel emblemático río parisino.

El martes, los elevados niveles de bacterias retrasaron la prueba masculina del triatlón olímpico, aunque los atletas siguieron adelante el miércoles después de que los organizadores anunciaran que los últimos análisis del Sena mostraban que cumplía las normas de calidad.

A pesar de este descubrimiento, algunos visitantes no están seguros de seguir el ejemplo y zambullirse en el agua. Y es que en otras ciudades europeas sí que hay ríos en los que tanto autóctonos como visitantes usan para darse un chapuzón.

"No lo sé. Soy de los que piensan que el agua puede estar sucia, como si nadamos aquí y puede haber cositas tocándote las piernas. Pero no sé, si han hecho pruebas y dicen que está bien, confiaré en los profesionales. Pero no estoy segura de si me bañaría en ella", dijo Veerle Kuper, una turista de los Países Bajos.

Otros están más abiertos a la idea: "Sí, lo haría (nadar). Porque cuando hace calor en Ámsterdam, también nado en el agua de allí. Así que sí, está bien. Sí, lo haría", dijo Max van der Duin, un turista también holandés.

Antes de los Juegos Olímpicos en curso, las autoridades parisinas emprendieron un plan de más de 1.000 millones de euros para limpiar el Sena, contaminado desde hace mucho tiempo, y se han mantenido firmes en su insistencia en que las pruebas de natación puedan celebrarse sin peligro en el río.

Ahora esperan que, después de tantos años en los que nadar en el Sena era impensable, tanto los parisinos como los visitantes empiecen a sentir que es seguro volver a meterse en el agua cuando vean a los olímpicos y paralímpicos a la cabeza.