El anuncio el lunes de elecciones parlamentarias anticipadas, las séptimas en poco más de tres años, pone de manifiesto las dificultades para formar coaliciones y, con ellas, para hacer oír la voz de Sofía en Bruselas en las mejores condiciones posibles.

La inestabilidad política en Bulgaria no es solamente una cuestión interna. La situación podría perturbar varios asuntos con la Unión Europea.

En lo inmediato, la ausencia de un Gobierno en pleno plantea un problema para el próximo comisario búlgaro en la Comisión Europea. El nombre del candidato debe presentarse a la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen, a finales de este mes de agosto, como muy tarde.

En este contexto, el exviceministro búlgaro de Asuntos Exteriores, Milen Keremedchiev, cree que "probablemente se decida que la actual comisaria Iliana Ivanova sea la nueva candidata".

El ingreso de Bulgaria en la eurozona en 2025 parece imposible

Otro tema candente para Bulgaria es el ingreso en la eurozona. El país balcánico espera ingresar en la moneda única el año que viene, pero las dificultades políticas hacen poco probable esta perspectiva, según Dimitar Bechev, investigador sénior del grupo de reflexión 'Carnegie Europe'.

"El plan era que Bulgaria entrara en la eurozona el 1 de enero de 2025. Este objetivo parece ahora ilusorio", explica. "No ha habido ningún informe positivo de la Comisión Europea. El objetivo sobre la inflación no se ha cumplido, y es probable que el Gobierno interino no tenga la fuerza política necesaria para controlar estas cifras", declara Bechev.

Para el analista, sin embargo, esta situación política no debería llevar a cuestionar el acuerdo sobre la entrada parcial del país balcánico en el espacio Schengen. Desde el 31 de marzo, no hay controles fronterizos aéreos ni marítimos entre Bulgaria y los demás países miembros de la zona de libre circulación europea.

Sin embargo, Dimitar Bechev cree que la nación balcánica podría tener problemas para obtener los fondos que se le han asignado en el marco del plan europeo de recuperación tras la pandemia de COVID-19: Next Generation EU. Esto se debe a que los pagos vienen acompañados de objetivos que los Gobiernos en pleno deben cumplir.