Por Euronews

La admisión parcial de los dos países al espacio Schengen comenzará el domingo, pero al principio sólo se aplicará a los viajeros que lleguen por aire y mar.

A partir de este domingo, los ciudadanos que viajan desde un país que forma parte del espacio Schengen de Europa podrán viajar a Rumanía y Bulgaria sin necesidad de pasaportes y visados.

La medida se aplicará inicialmente sólo a los viajeros que lleguen por aire y mar, mientras que Austria se ha comprometido a continuar las negociaciones sobre la necesidad de controles fronterizos al cruzar desde los dos países por tierra.

Austria bloqueó previamente la entrada de Bulgaria y Rumanía al espacio Schengen por preocupaciones sobre la inmigración ilegal, pero llegó a un acuerdo con los dos Estados, que también son miembros de la Unión Europea.

"El espacio aéreo Schengen no ayuda realmente, no es nada. Primero debería haber sido el espacio Schengen por carretera... Las autoridades realmente deberían solucionar esto, no el aéreo y menos aún el marítimo (los puertos)", dijo un hombre al ser preguntado en el Aeropuerto de Bucarest.

"Creo que es una excelente idea para no perder el tiempo esperando en colas", dijo una mujer.

El espacio Schengen se creó en 1985. Antes de la admisión parcial de Bulgaria y Rumanía, estaba compuesto por 23 de los 27 países miembros de la UE, junto con Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.